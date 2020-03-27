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خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في مواجهة كورونا

"كونتي: قمة العشرين التي قادتها السعودية أسفرت عن نتائج مهمة للعالم

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما بأن توفَّق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا - حفظه الله - إلى وقوف السعودية وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

من جانبه، عبَّر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيدًا بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأَّسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس وزراء إيطاليا فيروس كورونا الجديد إيطاليا قمة العشرين الاستثنائية قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في مواجهة كورونا
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما بأن توفَّق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا - حفظه الله - إلى وقوف السعودية وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

من جانبه، عبَّر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيدًا بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأَّسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
08:07 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:40 PM

خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في مواجهة كورونا

"كونتي: قمة العشرين التي قادتها السعودية أسفرت عن نتائج مهمة للعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما بأن توفَّق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا - حفظه الله - إلى وقوف السعودية وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

من جانبه، عبَّر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيدًا بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأَّسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

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