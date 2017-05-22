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الإطاحة بشاب سرق مركبتين من الطائف ومهد الذهب

اعترف بفعلته وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مهد الذهب وتعاون المخافر التابعة لها، من القبض على شخص سعودي الجنسية، في العقد الثالث من العمر، متهم بسرقة مركبتين؛ الأولى من الطائف والثانية فور وصوله للمحافظة.

وتعود التفاصيل، لبلاغ تلقته الجهات الأمنية بالمهد، عن مركبة نوع “جيب” متوقفة شمال المحافظة ٦٠ كلم، وبها تلفيات، وبعد التحقق منها، اتضح أنها مسروقة من الطائف، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبيّن بأن المركبة مرت بجوار إحدى حظائر الأغنام (عزبة) وهي تسير بسرعة عالية مع أرض وعرة.

وفي تمام الساعة السادسة صباحاً من يوم أول أمس الاثنين، وبعد تجاوز (العزبة) بكيلومتر واحد، تعطلت وترجل قائدها واتجه لجهة غير معلومة، إلا أن المحققين استطاعوا الحصول على بعض المعلومات التي قلصت مسار ملاحقته.

وفي تمام الساعة الثانية والربع مساءً من نفس اليوم تبلغ مخفر شرطة السويرقية عن سرقة إحدى المركبات، وبتكثيف البحث تم ملاحظتها على الطريق المؤدي من صفية إلى أرن، وتم استيقافها والقبض على قائدها من قبل مخفر صفينة وأرن، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة المركبتين وجرى إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

يذكر أن هذه العمليات تمت بتوجيه من مدير شرطة محافظة المهد العميد نياف بن عوض الحربي ومتابعة من مدير شعبة الضبط الجنائي المقدم خالد الجابري وإشراف ميداني من مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي الرقيب أول خليفة الديحاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بشاب سرق مركبتين من الطائف ومهد الذهب
سبق

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مهد الذهب وتعاون المخافر التابعة لها، من القبض على شخص سعودي الجنسية، في العقد الثالث من العمر، متهم بسرقة مركبتين؛ الأولى من الطائف والثانية فور وصوله للمحافظة.

وتعود التفاصيل، لبلاغ تلقته الجهات الأمنية بالمهد، عن مركبة نوع “جيب” متوقفة شمال المحافظة ٦٠ كلم، وبها تلفيات، وبعد التحقق منها، اتضح أنها مسروقة من الطائف، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبيّن بأن المركبة مرت بجوار إحدى حظائر الأغنام (عزبة) وهي تسير بسرعة عالية مع أرض وعرة.

وفي تمام الساعة السادسة صباحاً من يوم أول أمس الاثنين، وبعد تجاوز (العزبة) بكيلومتر واحد، تعطلت وترجل قائدها واتجه لجهة غير معلومة، إلا أن المحققين استطاعوا الحصول على بعض المعلومات التي قلصت مسار ملاحقته.

وفي تمام الساعة الثانية والربع مساءً من نفس اليوم تبلغ مخفر شرطة السويرقية عن سرقة إحدى المركبات، وبتكثيف البحث تم ملاحظتها على الطريق المؤدي من صفية إلى أرن، وتم استيقافها والقبض على قائدها من قبل مخفر صفينة وأرن، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة المركبتين وجرى إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

يذكر أن هذه العمليات تمت بتوجيه من مدير شرطة محافظة المهد العميد نياف بن عوض الحربي ومتابعة من مدير شعبة الضبط الجنائي المقدم خالد الجابري وإشراف ميداني من مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي الرقيب أول خليفة الديحاني.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
07:36 PM

الإطاحة بشاب سرق مركبتين من الطائف ومهد الذهب

اعترف بفعلته وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات

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فهد الغبيوي - الطائف
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3,909

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مهد الذهب وتعاون المخافر التابعة لها، من القبض على شخص سعودي الجنسية، في العقد الثالث من العمر، متهم بسرقة مركبتين؛ الأولى من الطائف والثانية فور وصوله للمحافظة.

وتعود التفاصيل، لبلاغ تلقته الجهات الأمنية بالمهد، عن مركبة نوع “جيب” متوقفة شمال المحافظة ٦٠ كلم، وبها تلفيات، وبعد التحقق منها، اتضح أنها مسروقة من الطائف، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبيّن بأن المركبة مرت بجوار إحدى حظائر الأغنام (عزبة) وهي تسير بسرعة عالية مع أرض وعرة.

وفي تمام الساعة السادسة صباحاً من يوم أول أمس الاثنين، وبعد تجاوز (العزبة) بكيلومتر واحد، تعطلت وترجل قائدها واتجه لجهة غير معلومة، إلا أن المحققين استطاعوا الحصول على بعض المعلومات التي قلصت مسار ملاحقته.

وفي تمام الساعة الثانية والربع مساءً من نفس اليوم تبلغ مخفر شرطة السويرقية عن سرقة إحدى المركبات، وبتكثيف البحث تم ملاحظتها على الطريق المؤدي من صفية إلى أرن، وتم استيقافها والقبض على قائدها من قبل مخفر صفينة وأرن، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة المركبتين وجرى إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

يذكر أن هذه العمليات تمت بتوجيه من مدير شرطة محافظة المهد العميد نياف بن عوض الحربي ومتابعة من مدير شعبة الضبط الجنائي المقدم خالد الجابري وإشراف ميداني من مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي الرقيب أول خليفة الديحاني.

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