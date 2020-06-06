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4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف.. تعرف عليها

يحدث بسبب التهاب الأوعية الدموية أو الحساسية والبرد

إذا كنت تعاني من انسداد الأنف يمكن أن تمر الحالة من تلقاء نفسها، لكن حيلاً بسيطة يمكن أن تسرّع العملية هذه.

وبحسب موقع "إكسبريس"، هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد الأنف. وعادة، يحدث ذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، نتيجة البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

ويوجد عدة طرق سهلة لفتح الأوعية الدموية، والتخلص من مشكلة انسداد الأنف وفق ما نقلت "روسيا اليوم":

1- حافظ على الرطوبة

شرب الماء طوال الطريق سيخفف من احتقان الأنف، ويساهم في دفع السوائل للخارج. ويُنصح بشرب شاي الأعشاب الدافئ والعصير الطازج.

2- أخذ حمام ساخن

يساعد البخار الناتج عن الاستحمام، في تخفيف المخاط والتخلص من الالتهاب. وسيسمح ذلك بالتنفس بشكل صحيح من خلال الأنف لفترة قصيرة.

ويمكن أيضاً تبخير الوجه في حوض ساخن، مع منشفة على الرأس والاسترخاء وأخذ أنفاس عميقة من البخار.

3- المرطب

يقوم المرطب بتحويل الماء إلى رطوبة، التي تملأ الهواء وتساعد على فتح الأنف المسدود، لذلك يمكن أن يهدئ المرطب الأنسجة المتهيجة والأوعية المتورمة.

وتعمل أجهزة الترطيب أيضاً على تخفيف المخاط في الجيوب الأنفية، ما يساعد على إفراغ السوائل في أنفك.

4- مزيلات الاحتقان

جرّب استخدام دواء مزيل للاحتقان لتقليل التورم وتخفيف الألم. ويمكن أن يكون انسداد أنفك بسبب الحساسية، لذا قد ترغب في تجربة تناول مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية.

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4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف.. تعرف عليها
سبق

إذا كنت تعاني من انسداد الأنف يمكن أن تمر الحالة من تلقاء نفسها، لكن حيلاً بسيطة يمكن أن تسرّع العملية هذه.

وبحسب موقع "إكسبريس"، هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد الأنف. وعادة، يحدث ذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، نتيجة البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

ويوجد عدة طرق سهلة لفتح الأوعية الدموية، والتخلص من مشكلة انسداد الأنف وفق ما نقلت "روسيا اليوم":

1- حافظ على الرطوبة

شرب الماء طوال الطريق سيخفف من احتقان الأنف، ويساهم في دفع السوائل للخارج. ويُنصح بشرب شاي الأعشاب الدافئ والعصير الطازج.

2- أخذ حمام ساخن

يساعد البخار الناتج عن الاستحمام، في تخفيف المخاط والتخلص من الالتهاب. وسيسمح ذلك بالتنفس بشكل صحيح من خلال الأنف لفترة قصيرة.

ويمكن أيضاً تبخير الوجه في حوض ساخن، مع منشفة على الرأس والاسترخاء وأخذ أنفاس عميقة من البخار.

3- المرطب

يقوم المرطب بتحويل الماء إلى رطوبة، التي تملأ الهواء وتساعد على فتح الأنف المسدود، لذلك يمكن أن يهدئ المرطب الأنسجة المتهيجة والأوعية المتورمة.

وتعمل أجهزة الترطيب أيضاً على تخفيف المخاط في الجيوب الأنفية، ما يساعد على إفراغ السوائل في أنفك.

4- مزيلات الاحتقان

جرّب استخدام دواء مزيل للاحتقان لتقليل التورم وتخفيف الألم. ويمكن أن يكون انسداد أنفك بسبب الحساسية، لذا قد ترغب في تجربة تناول مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:15 PM

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف.. تعرف عليها

يحدث بسبب التهاب الأوعية الدموية أو الحساسية والبرد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,173

إذا كنت تعاني من انسداد الأنف يمكن أن تمر الحالة من تلقاء نفسها، لكن حيلاً بسيطة يمكن أن تسرّع العملية هذه.

وبحسب موقع "إكسبريس"، هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد الأنف. وعادة، يحدث ذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، نتيجة البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

ويوجد عدة طرق سهلة لفتح الأوعية الدموية، والتخلص من مشكلة انسداد الأنف وفق ما نقلت "روسيا اليوم":

1- حافظ على الرطوبة

شرب الماء طوال الطريق سيخفف من احتقان الأنف، ويساهم في دفع السوائل للخارج. ويُنصح بشرب شاي الأعشاب الدافئ والعصير الطازج.

2- أخذ حمام ساخن

يساعد البخار الناتج عن الاستحمام، في تخفيف المخاط والتخلص من الالتهاب. وسيسمح ذلك بالتنفس بشكل صحيح من خلال الأنف لفترة قصيرة.

ويمكن أيضاً تبخير الوجه في حوض ساخن، مع منشفة على الرأس والاسترخاء وأخذ أنفاس عميقة من البخار.

3- المرطب

يقوم المرطب بتحويل الماء إلى رطوبة، التي تملأ الهواء وتساعد على فتح الأنف المسدود، لذلك يمكن أن يهدئ المرطب الأنسجة المتهيجة والأوعية المتورمة.

وتعمل أجهزة الترطيب أيضاً على تخفيف المخاط في الجيوب الأنفية، ما يساعد على إفراغ السوائل في أنفك.

4- مزيلات الاحتقان

جرّب استخدام دواء مزيل للاحتقان لتقليل التورم وتخفيف الألم. ويمكن أن يكون انسداد أنفك بسبب الحساسية، لذا قد ترغب في تجربة تناول مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية.

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