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بعد عملها الإنساني في مقصورة الطائرة.. تكريم الدكتورة "آمنة بجوي" بجازان

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهلال الأحمر لما قدمته من عمل إنساني

كرَّم المشرف العام على الشؤون الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة، والمدير العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد، الدكتورة آمنة إياس بجوي صباح اليوم على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان أثناء انعقاد دورة تدريبية بعنوان "أهمية التطوع والمساهمات المجتمعية"، وذلك نيابة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبحضور عدد كبير من منسوبي الجامعة، ومتطوعين ومتطوعات من أبناء المنطقة.

وجاء التكريم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة على ما قدمته الدكتورة من عمل إنساني تجاه المواطن الذي تعرَّض لانخفاض في نسبة السكر بالدم على متن رحلة جوية قادمة من الرياض إلى جازان يوم الأحد الماضي؛ إذ أدى ذلك التدخل إلى استقرار حالة المواطن الصحية.

وكانت الطبيبة بوزارة الصحة آمنة إياس علي مديش بجوي قد تمكنت الأحد الماضي من إنقاذ مريض على رحلة متوجهة من الرياض إلى جازان بعد إقلاعها الساعة السادسة والربع مساء، وهو لديه تاريخ مَرَضي بالقلب، ويعاني ارتفاع الضغط، وانخفاض السكري، ودخل في حالة إغماء، كادت تودي بحياته، ونشرت "سبق" التفاصيل آنذاك.

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بعد عملها الإنساني في مقصورة الطائرة.. تكريم الدكتورة "آمنة بجوي" بجازان
سبق

كرَّم المشرف العام على الشؤون الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة، والمدير العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد، الدكتورة آمنة إياس بجوي صباح اليوم على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان أثناء انعقاد دورة تدريبية بعنوان "أهمية التطوع والمساهمات المجتمعية"، وذلك نيابة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبحضور عدد كبير من منسوبي الجامعة، ومتطوعين ومتطوعات من أبناء المنطقة.

وجاء التكريم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة على ما قدمته الدكتورة من عمل إنساني تجاه المواطن الذي تعرَّض لانخفاض في نسبة السكر بالدم على متن رحلة جوية قادمة من الرياض إلى جازان يوم الأحد الماضي؛ إذ أدى ذلك التدخل إلى استقرار حالة المواطن الصحية.

وكانت الطبيبة بوزارة الصحة آمنة إياس علي مديش بجوي قد تمكنت الأحد الماضي من إنقاذ مريض على رحلة متوجهة من الرياض إلى جازان بعد إقلاعها الساعة السادسة والربع مساء، وهو لديه تاريخ مَرَضي بالقلب، ويعاني ارتفاع الضغط، وانخفاض السكري، ودخل في حالة إغماء، كادت تودي بحياته، ونشرت "سبق" التفاصيل آنذاك.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
08:28 PM

بعد عملها الإنساني في مقصورة الطائرة.. تكريم الدكتورة "آمنة بجوي" بجازان

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهلال الأحمر لما قدمته من عمل إنساني

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محمد المواسي - جازان
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كرَّم المشرف العام على الشؤون الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة، والمدير العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد، الدكتورة آمنة إياس بجوي صباح اليوم على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان أثناء انعقاد دورة تدريبية بعنوان "أهمية التطوع والمساهمات المجتمعية"، وذلك نيابة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبحضور عدد كبير من منسوبي الجامعة، ومتطوعين ومتطوعات من أبناء المنطقة.

وجاء التكريم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة على ما قدمته الدكتورة من عمل إنساني تجاه المواطن الذي تعرَّض لانخفاض في نسبة السكر بالدم على متن رحلة جوية قادمة من الرياض إلى جازان يوم الأحد الماضي؛ إذ أدى ذلك التدخل إلى استقرار حالة المواطن الصحية.

وكانت الطبيبة بوزارة الصحة آمنة إياس علي مديش بجوي قد تمكنت الأحد الماضي من إنقاذ مريض على رحلة متوجهة من الرياض إلى جازان بعد إقلاعها الساعة السادسة والربع مساء، وهو لديه تاريخ مَرَضي بالقلب، ويعاني ارتفاع الضغط، وانخفاض السكري، ودخل في حالة إغماء، كادت تودي بحياته، ونشرت "سبق" التفاصيل آنذاك.

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