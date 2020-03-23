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"سجون الرياض" تشكر لجنة تنمية الأفلاج لتقويم سلوك نزلاء المحافظة

خلال الأعوام السابقة من تقديم برامج متنوعة

وجّهت سجون منطقة الرياض، خطاب شكر إلى لجنة تنمية الأفلاج؛ لدورها في تقويم سلوك وإصلاح نزلاء شعبة سجن المحافظة.

وجاء في الخطاب الذي تلقاه رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، من مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري: "نظرًا لجهودكم المبذولة والملموسة خلال الأعوام السابقة من تقديم البرامج المتنوعة والأنشطة بهدف المشاركة في تقويم السلوك وإصلاح نزلاء شعبة سجن محافظة الأفلاج، نقدم لكم شكرنا وتقديرنا نظير ما قدمتموه للنزلاء وأسرهم، متمنين لكم مزيدًا من التقدم والارتقاء، سائلين المولى -عز وجل- لكم التوفيق والنجاح".

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"سجون الرياض" تشكر لجنة تنمية الأفلاج لتقويم سلوك نزلاء المحافظة
سبق

وجّهت سجون منطقة الرياض، خطاب شكر إلى لجنة تنمية الأفلاج؛ لدورها في تقويم سلوك وإصلاح نزلاء شعبة سجن المحافظة.

وجاء في الخطاب الذي تلقاه رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، من مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري: "نظرًا لجهودكم المبذولة والملموسة خلال الأعوام السابقة من تقديم البرامج المتنوعة والأنشطة بهدف المشاركة في تقويم السلوك وإصلاح نزلاء شعبة سجن محافظة الأفلاج، نقدم لكم شكرنا وتقديرنا نظير ما قدمتموه للنزلاء وأسرهم، متمنين لكم مزيدًا من التقدم والارتقاء، سائلين المولى -عز وجل- لكم التوفيق والنجاح".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:13 PM

"سجون الرياض" تشكر لجنة تنمية الأفلاج لتقويم سلوك نزلاء المحافظة

خلال الأعوام السابقة من تقديم برامج متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وجّهت سجون منطقة الرياض، خطاب شكر إلى لجنة تنمية الأفلاج؛ لدورها في تقويم سلوك وإصلاح نزلاء شعبة سجن المحافظة.

وجاء في الخطاب الذي تلقاه رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، من مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري: "نظرًا لجهودكم المبذولة والملموسة خلال الأعوام السابقة من تقديم البرامج المتنوعة والأنشطة بهدف المشاركة في تقويم السلوك وإصلاح نزلاء شعبة سجن محافظة الأفلاج، نقدم لكم شكرنا وتقديرنا نظير ما قدمتموه للنزلاء وأسرهم، متمنين لكم مزيدًا من التقدم والارتقاء، سائلين المولى -عز وجل- لكم التوفيق والنجاح".

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