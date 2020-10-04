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أمانة جدة تبدأ في نزع خدمات 167 عقاراً بحي النزهة الشعبي

لتحسين جودة الحياة بها ضمن الخطط التطويرية

شرعت أمانة محافظة جدة ممثلة في أعمال تنظيم حي النزهة الشعبي جنوب مطار الملك عبدالعزيز في إعادة تنظيم الأحياء وتحسين جودة الحياة فيها، وذلك ضمن خطط الأمانة.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس إياد بن صدقة فاضل أن أعمال التنظيم وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسفرت عن البدء في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط ونزع الخدمات عن 167 مبنى تقررت إزالتها في المرحلة الأولى من أصل 261 عقاراً، مبيناً أن البلدية أغلقت 28 نشاطاً تجارياً، ورفعت 20 سيارة خربة من الموقع.

وأشار المهندس "فاضل" إلى أن المرحلة الثانية سيجري فيها إعادة تقييم 91 عقاراً لتحديد حالتها الإنشائية مرة أخرى، وفي حال تطلبت الإزالة سيجري نزع الخدمات عنها وإزالتها، بالإضافة لنزع الخدمات عن العقارات غير المملوكة بصكوك.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تواصل جهودها في تنظيم الأحياء الشعبية المستهدفة لتحسين جودة الحياة فيها، من خلال إضافة المرافق وتسهيل وصول الخدمات للسكان، ونفذت خلال الفترة الماضية أعمال إزالة لبعض المباني الآيلة للسقوط في شارع حراء بحي السلامة الشعبي.

أمانة محافظة جدة حي النزهة الشعبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تبدأ في نزع خدمات 167 عقاراً بحي النزهة الشعبي
سبق

شرعت أمانة محافظة جدة ممثلة في أعمال تنظيم حي النزهة الشعبي جنوب مطار الملك عبدالعزيز في إعادة تنظيم الأحياء وتحسين جودة الحياة فيها، وذلك ضمن خطط الأمانة.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس إياد بن صدقة فاضل أن أعمال التنظيم وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسفرت عن البدء في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط ونزع الخدمات عن 167 مبنى تقررت إزالتها في المرحلة الأولى من أصل 261 عقاراً، مبيناً أن البلدية أغلقت 28 نشاطاً تجارياً، ورفعت 20 سيارة خربة من الموقع.

وأشار المهندس "فاضل" إلى أن المرحلة الثانية سيجري فيها إعادة تقييم 91 عقاراً لتحديد حالتها الإنشائية مرة أخرى، وفي حال تطلبت الإزالة سيجري نزع الخدمات عنها وإزالتها، بالإضافة لنزع الخدمات عن العقارات غير المملوكة بصكوك.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تواصل جهودها في تنظيم الأحياء الشعبية المستهدفة لتحسين جودة الحياة فيها، من خلال إضافة المرافق وتسهيل وصول الخدمات للسكان، ونفذت خلال الفترة الماضية أعمال إزالة لبعض المباني الآيلة للسقوط في شارع حراء بحي السلامة الشعبي.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:00 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
05:10 PM

أمانة جدة تبدأ في نزع خدمات 167 عقاراً بحي النزهة الشعبي

لتحسين جودة الحياة بها ضمن الخطط التطويرية

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,798

شرعت أمانة محافظة جدة ممثلة في أعمال تنظيم حي النزهة الشعبي جنوب مطار الملك عبدالعزيز في إعادة تنظيم الأحياء وتحسين جودة الحياة فيها، وذلك ضمن خطط الأمانة.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس إياد بن صدقة فاضل أن أعمال التنظيم وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسفرت عن البدء في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط ونزع الخدمات عن 167 مبنى تقررت إزالتها في المرحلة الأولى من أصل 261 عقاراً، مبيناً أن البلدية أغلقت 28 نشاطاً تجارياً، ورفعت 20 سيارة خربة من الموقع.

وأشار المهندس "فاضل" إلى أن المرحلة الثانية سيجري فيها إعادة تقييم 91 عقاراً لتحديد حالتها الإنشائية مرة أخرى، وفي حال تطلبت الإزالة سيجري نزع الخدمات عنها وإزالتها، بالإضافة لنزع الخدمات عن العقارات غير المملوكة بصكوك.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تواصل جهودها في تنظيم الأحياء الشعبية المستهدفة لتحسين جودة الحياة فيها، من خلال إضافة المرافق وتسهيل وصول الخدمات للسكان، ونفذت خلال الفترة الماضية أعمال إزالة لبعض المباني الآيلة للسقوط في شارع حراء بحي السلامة الشعبي.

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