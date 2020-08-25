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لا كمامة لا رحلة.. عقوبات على المسافرين غير الملتزمين بأقنعة الوجه

لضمان سلامة جميع الركاب وطواقم الطائرات خلال فترة جائحة كورونا

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" (IATA)، المسافرين بارتداء الكمامات أو أي قناع للوجه أثناء رحلات السفر من أجل سلامة جميع الركاب وطواقم الطائرات خلال فترة جائحة كورونا، ومنع رافضي الالتزام بالتعليمات من السفر أو إنزالهم من الطائرة.

وأكد المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا ألكسندر دي جونياك، أن تذكرة السفر على متن الطائرة تُعتبر عقدًا يوافق بموجبه المسافر على شروط وأحكام النقل الخاصة بشركات الطيران، ويمكن أن تشمل هذه الشروط حق شركة الطيران في رفض نقل شخص يتعارض سلوكه مع الرحلة أو ينتهك اللوائح، أو يتسبب في شعور الركاب الآخرين بعدم الأمان.

ويعتبر ارتداء أغطية الوجه توصية رئيسية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" ضمن الدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تلقيه العديد من الشكاوى من شركات الطيران بعدم امتثال بعض المسافرين بأقنعة الوجه أثناء الرحلة، وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في حوادث عنف داخل الطائرة، ويؤدي ذلك إلى تحويل الرحلة لإنزال الركاب المخالفين وهو ما يكلف الشركة ماليًّا.

يشار إلى أن "إياتا" أكدت في تقارير سابقة أن حركة المسافرين العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، حتى عام 2024.

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لا كمامة لا رحلة.. عقوبات على المسافرين غير الملتزمين بأقنعة الوجه
سبق

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" (IATA)، المسافرين بارتداء الكمامات أو أي قناع للوجه أثناء رحلات السفر من أجل سلامة جميع الركاب وطواقم الطائرات خلال فترة جائحة كورونا، ومنع رافضي الالتزام بالتعليمات من السفر أو إنزالهم من الطائرة.

وأكد المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا ألكسندر دي جونياك، أن تذكرة السفر على متن الطائرة تُعتبر عقدًا يوافق بموجبه المسافر على شروط وأحكام النقل الخاصة بشركات الطيران، ويمكن أن تشمل هذه الشروط حق شركة الطيران في رفض نقل شخص يتعارض سلوكه مع الرحلة أو ينتهك اللوائح، أو يتسبب في شعور الركاب الآخرين بعدم الأمان.

ويعتبر ارتداء أغطية الوجه توصية رئيسية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" ضمن الدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تلقيه العديد من الشكاوى من شركات الطيران بعدم امتثال بعض المسافرين بأقنعة الوجه أثناء الرحلة، وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في حوادث عنف داخل الطائرة، ويؤدي ذلك إلى تحويل الرحلة لإنزال الركاب المخالفين وهو ما يكلف الشركة ماليًّا.

يشار إلى أن "إياتا" أكدت في تقارير سابقة أن حركة المسافرين العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، حتى عام 2024.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:05 PM

لا كمامة لا رحلة.. عقوبات على المسافرين غير الملتزمين بأقنعة الوجه

لضمان سلامة جميع الركاب وطواقم الطائرات خلال فترة جائحة كورونا

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خالد علي - جدة
0
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طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" (IATA)، المسافرين بارتداء الكمامات أو أي قناع للوجه أثناء رحلات السفر من أجل سلامة جميع الركاب وطواقم الطائرات خلال فترة جائحة كورونا، ومنع رافضي الالتزام بالتعليمات من السفر أو إنزالهم من الطائرة.

وأكد المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا ألكسندر دي جونياك، أن تذكرة السفر على متن الطائرة تُعتبر عقدًا يوافق بموجبه المسافر على شروط وأحكام النقل الخاصة بشركات الطيران، ويمكن أن تشمل هذه الشروط حق شركة الطيران في رفض نقل شخص يتعارض سلوكه مع الرحلة أو ينتهك اللوائح، أو يتسبب في شعور الركاب الآخرين بعدم الأمان.

ويعتبر ارتداء أغطية الوجه توصية رئيسية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" ضمن الدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تلقيه العديد من الشكاوى من شركات الطيران بعدم امتثال بعض المسافرين بأقنعة الوجه أثناء الرحلة، وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في حوادث عنف داخل الطائرة، ويؤدي ذلك إلى تحويل الرحلة لإنزال الركاب المخالفين وهو ما يكلف الشركة ماليًّا.

يشار إلى أن "إياتا" أكدت في تقارير سابقة أن حركة المسافرين العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، حتى عام 2024.

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