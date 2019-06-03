"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها

"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها
قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".
"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها
عبدالله البرقاويسبق2019-06-03
قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:29 AM
"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها
قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".