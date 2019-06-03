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"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. ‏الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها
سبق

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. ‏الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:29 AM

"الجبير" معلقًا على تحفُّظ قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها في الاجتماعات وليس بعدها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
29
34,470

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قطر تتحفظ اليوم على بيانَيْن، يرفضان التدخُّل الإيراني في شؤون دول المنطقة. وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. ‏الجميع يعلم أن تحريف قطر الحقائق ليس مستغربًا".

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