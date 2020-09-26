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"إعلاميون مبادرون" يعقد لقاءه الأول بعد الحجر المنزلي

"فيصل المطلق": العمل التطوعي غير المؤسس هدر للوقت والجهد

تصوير : أمل البشير وبندر العصيمي:ناقش ملتقى "إعلاميون مبادرون" خلال لقائه الأول بعد آثار جائحة "كورونا"، والذي عقد في فندق المطلق بالرياض، المبادرات والفعاليات التي سينفذها خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الملتقى الذي يشارك أعضاؤه عبر "وقف الوقت" بالمساهمة فيما يملكون من أدوات في خدمة القطاع غير الربحي، على ضرورة بدء الترتيب لندوات وورش ودورات تدريبية متخصصة في الإعلام والعلاقات، تكون أولاها تنظيم ندوة عن "اليوم الوطني التسعين".

يأتى الاجتماع بعد مضي خمسة أشهر منذ حلول جائحة كورونا، وبرعاية فندق المطلق، وإثر عودة الحياة الطبيعية تدريجياً بحسب ما أقرته الجهات المختصة.

وناقش الأعضاء العديد من المحاور كالمبادرات المستقبلية وكيفية الاستفادة من تجربة التدريب عن بعد في برامج الملتقى والتي يقدمها لدعم القطاع الثالث.

وتحدث الحاضرون عن رؤية الملتقى المستقبلية والتي تركز في العام الحالي 1442هـ على الاستثمار في الكوادر البشرية تدريباً وتأهيلاً خصوصاً أن الملتقى يضم مدربين معتمدين في الإعلام والعلاقات العامة والتحرير الصحفي، بالإضافة لدروة تدريب المدربين والتي ستكون باكورة هذه الدورات.

كما تحدث رجل الأعمال فيصل بن عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي ورئيس مجلس إدارة فندق المطلق ومجموعة المطلق العقارية مرحباً بملتقى "إعلاميون مبادرون" ومقدراً لهم ما يقدمونه من دعم للقطاع الثالث.

وأضاف خلال لقاء أداره الزميل جيلاني الشمراني أنه يعتقد أن القطاع الثالث عموماً يحتاج إلى تنظيم وإعادة تعريف لمعنى العمل التطوعي، وأن التخصص مطلوب بدلاً من هذه الفوضى في الفرق التطوعية التي قد تضر بالعمل التطوعي، وتجعله هدرًا للجهد والوقت مع عدم إيصال الرسالة السامية لماهية العمل التطوعي.

وفي ختام الملتقى، قدم إهداء للراعي فندق المطلق استلمه رئيس مجلس الإدارة فيصل المطلق، كما كرّم أعضاء ملتقى "إعلاميون مبادرون" الزميل خالد اليمني عضو الملتقى ومدير عام العلاقات العامة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد العارض الصحي الذي ألم به، سائلين الله له الشفاء العاجل.

ملتقى إعلاميون مبادرون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إعلاميون مبادرون" يعقد لقاءه الأول بعد الحجر المنزلي
سبق

تصوير : أمل البشير وبندر العصيمي:ناقش ملتقى "إعلاميون مبادرون" خلال لقائه الأول بعد آثار جائحة "كورونا"، والذي عقد في فندق المطلق بالرياض، المبادرات والفعاليات التي سينفذها خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الملتقى الذي يشارك أعضاؤه عبر "وقف الوقت" بالمساهمة فيما يملكون من أدوات في خدمة القطاع غير الربحي، على ضرورة بدء الترتيب لندوات وورش ودورات تدريبية متخصصة في الإعلام والعلاقات، تكون أولاها تنظيم ندوة عن "اليوم الوطني التسعين".

يأتى الاجتماع بعد مضي خمسة أشهر منذ حلول جائحة كورونا، وبرعاية فندق المطلق، وإثر عودة الحياة الطبيعية تدريجياً بحسب ما أقرته الجهات المختصة.

وناقش الأعضاء العديد من المحاور كالمبادرات المستقبلية وكيفية الاستفادة من تجربة التدريب عن بعد في برامج الملتقى والتي يقدمها لدعم القطاع الثالث.

وتحدث الحاضرون عن رؤية الملتقى المستقبلية والتي تركز في العام الحالي 1442هـ على الاستثمار في الكوادر البشرية تدريباً وتأهيلاً خصوصاً أن الملتقى يضم مدربين معتمدين في الإعلام والعلاقات العامة والتحرير الصحفي، بالإضافة لدروة تدريب المدربين والتي ستكون باكورة هذه الدورات.

كما تحدث رجل الأعمال فيصل بن عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي ورئيس مجلس إدارة فندق المطلق ومجموعة المطلق العقارية مرحباً بملتقى "إعلاميون مبادرون" ومقدراً لهم ما يقدمونه من دعم للقطاع الثالث.

وأضاف خلال لقاء أداره الزميل جيلاني الشمراني أنه يعتقد أن القطاع الثالث عموماً يحتاج إلى تنظيم وإعادة تعريف لمعنى العمل التطوعي، وأن التخصص مطلوب بدلاً من هذه الفوضى في الفرق التطوعية التي قد تضر بالعمل التطوعي، وتجعله هدرًا للجهد والوقت مع عدم إيصال الرسالة السامية لماهية العمل التطوعي.

وفي ختام الملتقى، قدم إهداء للراعي فندق المطلق استلمه رئيس مجلس الإدارة فيصل المطلق، كما كرّم أعضاء ملتقى "إعلاميون مبادرون" الزميل خالد اليمني عضو الملتقى ومدير عام العلاقات العامة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد العارض الصحي الذي ألم به، سائلين الله له الشفاء العاجل.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
07:38 PM

"إعلاميون مبادرون" يعقد لقاءه الأول بعد الحجر المنزلي

"فيصل المطلق": العمل التطوعي غير المؤسس هدر للوقت والجهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير : أمل البشير وبندر العصيمي:ناقش ملتقى "إعلاميون مبادرون" خلال لقائه الأول بعد آثار جائحة "كورونا"، والذي عقد في فندق المطلق بالرياض، المبادرات والفعاليات التي سينفذها خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الملتقى الذي يشارك أعضاؤه عبر "وقف الوقت" بالمساهمة فيما يملكون من أدوات في خدمة القطاع غير الربحي، على ضرورة بدء الترتيب لندوات وورش ودورات تدريبية متخصصة في الإعلام والعلاقات، تكون أولاها تنظيم ندوة عن "اليوم الوطني التسعين".

يأتى الاجتماع بعد مضي خمسة أشهر منذ حلول جائحة كورونا، وبرعاية فندق المطلق، وإثر عودة الحياة الطبيعية تدريجياً بحسب ما أقرته الجهات المختصة.

وناقش الأعضاء العديد من المحاور كالمبادرات المستقبلية وكيفية الاستفادة من تجربة التدريب عن بعد في برامج الملتقى والتي يقدمها لدعم القطاع الثالث.

وتحدث الحاضرون عن رؤية الملتقى المستقبلية والتي تركز في العام الحالي 1442هـ على الاستثمار في الكوادر البشرية تدريباً وتأهيلاً خصوصاً أن الملتقى يضم مدربين معتمدين في الإعلام والعلاقات العامة والتحرير الصحفي، بالإضافة لدروة تدريب المدربين والتي ستكون باكورة هذه الدورات.

كما تحدث رجل الأعمال فيصل بن عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي ورئيس مجلس إدارة فندق المطلق ومجموعة المطلق العقارية مرحباً بملتقى "إعلاميون مبادرون" ومقدراً لهم ما يقدمونه من دعم للقطاع الثالث.

وأضاف خلال لقاء أداره الزميل جيلاني الشمراني أنه يعتقد أن القطاع الثالث عموماً يحتاج إلى تنظيم وإعادة تعريف لمعنى العمل التطوعي، وأن التخصص مطلوب بدلاً من هذه الفوضى في الفرق التطوعية التي قد تضر بالعمل التطوعي، وتجعله هدرًا للجهد والوقت مع عدم إيصال الرسالة السامية لماهية العمل التطوعي.

وفي ختام الملتقى، قدم إهداء للراعي فندق المطلق استلمه رئيس مجلس الإدارة فيصل المطلق، كما كرّم أعضاء ملتقى "إعلاميون مبادرون" الزميل خالد اليمني عضو الملتقى ومدير عام العلاقات العامة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد العارض الصحي الذي ألم به، سائلين الله له الشفاء العاجل.

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