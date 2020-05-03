النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

"سلطان بن سلمان" يتذكر ما قالته والدته بعد عودته من الفضاء قبل 36 عامًا

قالت: ابني قطعة مني أهديه للوطن وإنجازه لا يحسب له بل هو حق للوطن

قال رائد الفضاء العربي المسلم الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن شهر رمضان المبارك يذكره بوالدته الأميرة سلطانة بنت تركي السديري، يرحمها الله، حيث توفيت في غرة رمضان 1432هـ، كما يذكّره رمضان بما قالته أثناء رحلته للفضاء عندما شارك ضمن رواد مكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري"، والذي انطلق في 29 رمضان قبل 36 عامًا، واستمرت رحلته 7 أيام، حيث قالت: "إنه بينما أنا أطوف حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، فإن ابني سلطان يطوف في الفضاء".
وأضاف الأمير سلطان في كتابه ٧ ايّام في الفضاء وهو يسترجع هذه الذكريات، فإنه يستذكر لحظات الانتظار الثقيل وهو جالس في مقعده داخل مكوك الفضاء أثناء القيام بالعد التنازلي لإطلاق الرحلة المهيبة والتي كانت تمثل له لحظات من المشاعر المتداخلة بين مشاعر حلم جميل لارتياد هذا العالم الفسيح المجهول، ومشاعر الخوف من المجهول والمفاجآت، وقال إنه حينها تذكر والدته يرحمها الله وانسابت مشاعره التي يكنها لها من محبة الابن لأمه، والتي ظلت تهبه وإخوته الحنان والعطف وتعطي بغير حدود، وأردف سموه: "أنه كان يخالجه تلك اللحظة إحساس جميل نحو أمه مازال يذكره حتى اليوم".
وتابع الأمير سلطان، يقول، إن والدته أفضت بمشاعرها الجياشة كأم عندما سئلت أثناء رحلته في الفضاء فقالت وهي تتمنى لابنها عودته سالمًا لتحتضنه: "حبذا لو كنت أجيد نظم الشعر، لكتبت في ابني أروع قصيدة، تعبيرًا عن خلجات قلبي تجاهه"، وعندما عاد الأمير من رحلته قالت في كلام يفيض بالوطنية وحب الوطن: "أنا لست أمًا لسلطان وحده بل لفهد، وأحمد، وعبدالعزيز، وفيصل، وحصة، كلهم ربيتهم وأخرجتهم من أمومتي إلى أمومة الوطن، وسلطان هو قطعة مني أهديه للوطن، فإنجازه لا يحسب له أو لي بل هو حق للوطن".
ولفت سموه أنه بينما كانت الملايين في العالمين العربي والإسلامي تتابع باهتمام وشغف بالغين في ذلك الوقت أخبار رحلة أول رائد فضاء عربي مسلم، تحدثت والدته يرحمها الله عن مشاعرها الفياضة تجاه ابنها وهو يجتاز حاجز الزمن ليدخل ومعه أمته العربية والإسلامية عصرًا علميًا جديدًا لاكتشاف الفضاء.
وقال الأمير سلطان إنه مما يستذكره باعتزاز خلال رحلته للفضاء أنه استطاع أن يسجل ربما لأول مرة في التاريخ بما أنعم الله عليه في هذا الفضاء الفسيح أن يصوم ويصلي ويختم القرآن الكريم في الفضاء.

سلطان بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سلطان بن سلمان" يتذكر ما قالته والدته بعد عودته من الفضاء قبل 36 عامًا
سبق

قال رائد الفضاء العربي المسلم الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن شهر رمضان المبارك يذكره بوالدته الأميرة سلطانة بنت تركي السديري، يرحمها الله، حيث توفيت في غرة رمضان 1432هـ، كما يذكّره رمضان بما قالته أثناء رحلته للفضاء عندما شارك ضمن رواد مكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري"، والذي انطلق في 29 رمضان قبل 36 عامًا، واستمرت رحلته 7 أيام، حيث قالت: "إنه بينما أنا أطوف حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، فإن ابني سلطان يطوف في الفضاء".
وأضاف الأمير سلطان في كتابه ٧ ايّام في الفضاء وهو يسترجع هذه الذكريات، فإنه يستذكر لحظات الانتظار الثقيل وهو جالس في مقعده داخل مكوك الفضاء أثناء القيام بالعد التنازلي لإطلاق الرحلة المهيبة والتي كانت تمثل له لحظات من المشاعر المتداخلة بين مشاعر حلم جميل لارتياد هذا العالم الفسيح المجهول، ومشاعر الخوف من المجهول والمفاجآت، وقال إنه حينها تذكر والدته يرحمها الله وانسابت مشاعره التي يكنها لها من محبة الابن لأمه، والتي ظلت تهبه وإخوته الحنان والعطف وتعطي بغير حدود، وأردف سموه: "أنه كان يخالجه تلك اللحظة إحساس جميل نحو أمه مازال يذكره حتى اليوم".
وتابع الأمير سلطان، يقول، إن والدته أفضت بمشاعرها الجياشة كأم عندما سئلت أثناء رحلته في الفضاء فقالت وهي تتمنى لابنها عودته سالمًا لتحتضنه: "حبذا لو كنت أجيد نظم الشعر، لكتبت في ابني أروع قصيدة، تعبيرًا عن خلجات قلبي تجاهه"، وعندما عاد الأمير من رحلته قالت في كلام يفيض بالوطنية وحب الوطن: "أنا لست أمًا لسلطان وحده بل لفهد، وأحمد، وعبدالعزيز، وفيصل، وحصة، كلهم ربيتهم وأخرجتهم من أمومتي إلى أمومة الوطن، وسلطان هو قطعة مني أهديه للوطن، فإنجازه لا يحسب له أو لي بل هو حق للوطن".
ولفت سموه أنه بينما كانت الملايين في العالمين العربي والإسلامي تتابع باهتمام وشغف بالغين في ذلك الوقت أخبار رحلة أول رائد فضاء عربي مسلم، تحدثت والدته يرحمها الله عن مشاعرها الفياضة تجاه ابنها وهو يجتاز حاجز الزمن ليدخل ومعه أمته العربية والإسلامية عصرًا علميًا جديدًا لاكتشاف الفضاء.
وقال الأمير سلطان إنه مما يستذكره باعتزاز خلال رحلته للفضاء أنه استطاع أن يسجل ربما لأول مرة في التاريخ بما أنعم الله عليه في هذا الفضاء الفسيح أن يصوم ويصلي ويختم القرآن الكريم في الفضاء.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
02:32 PM

"سلطان بن سلمان" يتذكر ما قالته والدته بعد عودته من الفضاء قبل 36 عامًا

قالت: ابني قطعة مني أهديه للوطن وإنجازه لا يحسب له بل هو حق للوطن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
12,706

قال رائد الفضاء العربي المسلم الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن شهر رمضان المبارك يذكره بوالدته الأميرة سلطانة بنت تركي السديري، يرحمها الله، حيث توفيت في غرة رمضان 1432هـ، كما يذكّره رمضان بما قالته أثناء رحلته للفضاء عندما شارك ضمن رواد مكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري"، والذي انطلق في 29 رمضان قبل 36 عامًا، واستمرت رحلته 7 أيام، حيث قالت: "إنه بينما أنا أطوف حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، فإن ابني سلطان يطوف في الفضاء".
وأضاف الأمير سلطان في كتابه ٧ ايّام في الفضاء وهو يسترجع هذه الذكريات، فإنه يستذكر لحظات الانتظار الثقيل وهو جالس في مقعده داخل مكوك الفضاء أثناء القيام بالعد التنازلي لإطلاق الرحلة المهيبة والتي كانت تمثل له لحظات من المشاعر المتداخلة بين مشاعر حلم جميل لارتياد هذا العالم الفسيح المجهول، ومشاعر الخوف من المجهول والمفاجآت، وقال إنه حينها تذكر والدته يرحمها الله وانسابت مشاعره التي يكنها لها من محبة الابن لأمه، والتي ظلت تهبه وإخوته الحنان والعطف وتعطي بغير حدود، وأردف سموه: "أنه كان يخالجه تلك اللحظة إحساس جميل نحو أمه مازال يذكره حتى اليوم".
وتابع الأمير سلطان، يقول، إن والدته أفضت بمشاعرها الجياشة كأم عندما سئلت أثناء رحلته في الفضاء فقالت وهي تتمنى لابنها عودته سالمًا لتحتضنه: "حبذا لو كنت أجيد نظم الشعر، لكتبت في ابني أروع قصيدة، تعبيرًا عن خلجات قلبي تجاهه"، وعندما عاد الأمير من رحلته قالت في كلام يفيض بالوطنية وحب الوطن: "أنا لست أمًا لسلطان وحده بل لفهد، وأحمد، وعبدالعزيز، وفيصل، وحصة، كلهم ربيتهم وأخرجتهم من أمومتي إلى أمومة الوطن، وسلطان هو قطعة مني أهديه للوطن، فإنجازه لا يحسب له أو لي بل هو حق للوطن".
ولفت سموه أنه بينما كانت الملايين في العالمين العربي والإسلامي تتابع باهتمام وشغف بالغين في ذلك الوقت أخبار رحلة أول رائد فضاء عربي مسلم، تحدثت والدته يرحمها الله عن مشاعرها الفياضة تجاه ابنها وهو يجتاز حاجز الزمن ليدخل ومعه أمته العربية والإسلامية عصرًا علميًا جديدًا لاكتشاف الفضاء.
وقال الأمير سلطان إنه مما يستذكره باعتزاز خلال رحلته للفضاء أنه استطاع أن يسجل ربما لأول مرة في التاريخ بما أنعم الله عليه في هذا الفضاء الفسيح أن يصوم ويصلي ويختم القرآن الكريم في الفضاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,589
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,942
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,904

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة