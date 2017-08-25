وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقرؤة، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة "النجوم".
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقرؤة، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة "النجوم".
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:24 PM
مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية
استهدفت التأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة" على مختلف المنتجات
وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقرؤة، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة "النجوم".
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.