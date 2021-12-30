2.366 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات.. ومطار دبي يتوقع استقبال مليوني مسافر في 11 يومًا

2 يناير سيكون اليوم الأكثر ازدحاماً على الإطلاق ضمن موسم العطلات.. 198 ألف مسافر خلاله

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن إجراء 425.682 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع أسفرت عن تسجيل 2.366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 759.511 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.162 حالة.

‌‎ووفق صحيفة "البيان"، أعلنت الوزارة عن شفاء 840 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 744.180 حالة.

من جهة أخرى، قدّرت مطارات دبي تجاوز أعداد المسافرين المتوقعة مليوني مسافر بمعدل ازدحام مروري يومي يتجاوز 178 ألف مسافر في 11 يومًا (خلال الفترة من الأمس حتى 8 يناير 2022). وسيكون 2 يناير اليوم الأكثر ازدحاماً على الإطلاق ضمن موسم العطلات مع توقعات باستقبال 198 ألف مسافر في ذلك اليوم.

وحرصاً منها على تقليل الازدحام من أجل سلامة وأمن المسافرين وموظفي الخط الأول ضمن مواقعهم، وتطبيقاً لضوابط ومعايير الصحة العامة، أعلنت مطارات دبي أن الدخول لكل مباني السفر في مطار دبي الدولي خلال فترة ذروة السفر المستمرة سيكون محصوراً على المسافرين فقط الحاملين لتذكرة سفر.