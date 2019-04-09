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العثور على "فتاة لبن" المختفية بعد خروجها لرمي كيس القمامة

"الناهسي" أكد أنها بصحة جيدة وشكر كل من شارك بالبحث عنها

كشفت مصادر عن العثور على فتاة حي لبن بمدينة الرياض، والتي اختفت عن الأنظار يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.

وأكد قائد الفريق التطوعي للبحث عن الفتاة الدكتور عبدالله الناهسي أنها بصحة جيدة مقدمًا شكره لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.

وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.

وقالت أختها لـ"سبق": "أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على "فتاة لبن" المختفية بعد خروجها لرمي كيس القمامة
سبق

كشفت مصادر عن العثور على فتاة حي لبن بمدينة الرياض، والتي اختفت عن الأنظار يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.

وأكد قائد الفريق التطوعي للبحث عن الفتاة الدكتور عبدالله الناهسي أنها بصحة جيدة مقدمًا شكره لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.

وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.

وقالت أختها لـ"سبق": "أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
01:20 AM
اخر تعديل
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:24 AM

العثور على "فتاة لبن" المختفية بعد خروجها لرمي كيس القمامة

"الناهسي" أكد أنها بصحة جيدة وشكر كل من شارك بالبحث عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,863

كشفت مصادر عن العثور على فتاة حي لبن بمدينة الرياض، والتي اختفت عن الأنظار يوم السبت بعد خروجها لرمي كيس القمامة.

وأكد قائد الفريق التطوعي للبحث عن الفتاة الدكتور عبدالله الناهسي أنها بصحة جيدة مقدمًا شكره لكل من شارك وتعاون في عملية البحث.

وكانت الفتاة قد اختفت عن الأنظار من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض يوم السبت.

وقالت أختها لـ"سبق": "أختي اختفت ظهر السبت قرابة الساعة 3:30 عندما خرجت لرمي القمامة، وبعدها انقطع أثرها، وهي تعاني مرض الصرع.

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