الرئيس الجامبي يبحث مع وزير العدل سبل توثيق التعاون في المجال القضائي

استقبل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمقر إقامته بالرياض اليوم، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بحضور وزير العدل الجامبي أبوبكر تامبادو.
وبحثا خلال اللقاء سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والعدلي.
استقبل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمقر إقامته بالرياض اليوم، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بحضور وزير العدل الجامبي أبوبكر تامبادو.
وبحثا خلال اللقاء سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والعدلي.
استقبل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمقر إقامته بالرياض اليوم، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بحضور وزير العدل الجامبي أبوبكر تامبادو.
وبحثا خلال اللقاء سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والعدلي.
استقبل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمقر إقامته بالرياض اليوم، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بحضور وزير العدل الجامبي أبوبكر تامبادو.
وبحثا خلال اللقاء سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والعدلي.