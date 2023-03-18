النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

قال: متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً ودرجة الحرارة تتجه للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.

وعن الهطولات قال المسند: الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية #الرياض #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً ودرجة الحرارة تتجه للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.

وعن الهطولات قال المسند: الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية #الرياض #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:50 AM

المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

قال: متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,924

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً ودرجة الحرارة تتجه للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.

وعن الهطولات قال المسند: الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية #الرياض #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,353
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,824
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,713
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,841

المقالات

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة