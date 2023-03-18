المسند: "الماطرة" مستمرة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

قال: متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة وباردة نسبياً ودرجة الحرارة تتجه للانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.

وعن الهطولات قال المسند: الحالة المطرية اليوم مستمرة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية #الرياض #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله - استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.