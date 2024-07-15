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6 آلاف طلب قبول للمتقدمين والمتقدمات بجامعة بيشة خلال يومين

في برامج البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي المقبل

كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، عن تلقي أكثر من 6 آلاف طلب للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي المقبل 1441- 1442هـ، خلال يومين من بدء القبول يوم الاثنين الماضي، والذي يستمر حتى السبت المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.فارس القرشي، أن القبول للعام المقبل يتضمن مرحلتين؛ الأولى: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441هـ للدفعة الأولى، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية أو الترشيح في المرحلة التي تليها. والثانية: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس (مقاعد متبقية)، أو على درجة الدبلوم، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الأحد 5/ 12/ 1441هـ، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية.

جامعة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 آلاف طلب قبول للمتقدمين والمتقدمات بجامعة بيشة خلال يومين
سبق

كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، عن تلقي أكثر من 6 آلاف طلب للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي المقبل 1441- 1442هـ، خلال يومين من بدء القبول يوم الاثنين الماضي، والذي يستمر حتى السبت المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.فارس القرشي، أن القبول للعام المقبل يتضمن مرحلتين؛ الأولى: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441هـ للدفعة الأولى، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية أو الترشيح في المرحلة التي تليها. والثانية: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس (مقاعد متبقية)، أو على درجة الدبلوم، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الأحد 5/ 12/ 1441هـ، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
01:59 PM

6 آلاف طلب قبول للمتقدمين والمتقدمات بجامعة بيشة خلال يومين

في برامج البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، عن تلقي أكثر من 6 آلاف طلب للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي المقبل 1441- 1442هـ، خلال يومين من بدء القبول يوم الاثنين الماضي، والذي يستمر حتى السبت المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.فارس القرشي، أن القبول للعام المقبل يتضمن مرحلتين؛ الأولى: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441هـ للدفعة الأولى، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية أو الترشيح في المرحلة التي تليها. والثانية: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس (مقاعد متبقية)، أو على درجة الدبلوم، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الأحد 5/ 12/ 1441هـ، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية.

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