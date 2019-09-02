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رصاصة طائشة تخترق سقف مجلس منزل في "ديلمي بيشة"

المواطن فُوجئ بها على "الكنبة" .. ويطالب بتشديد الرقابة

فُوجئ أحد سكان الديلمي بشمال بيشة، مساء أمس، برصاصة طائشة تُصيب مجلس منزله الشعبي وتسقط على "الكنبة".

وأنقذت العناية الإلهية قاطني المنزل من هذه الرصاصة الطائشة.

وتتزايد المطالبات بتكثيف الرقابة وتوقيع العقوبات الرادعة بحق مُطلقي النار، وخصوصاً في الحفلات والمناسبات.

وأعرب صاحب المنزل رجوح السبيعي؛ عن استيائه بعد عثوره على رصاصة في مجلس منزله بقرية الديلمي بعد أن اخترقت سقف المنزل.

وذكر أن العناية الإلهية أنقذت ذويه من الرصاصة الطائشة التي اخترقت السقف وسقطت على الكنبة، وتساءل: ما ذنب أهل المنزل لو أصابتهم الرصاصة؟

وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة؛ نظراً لما تمثله هذه التصرفات من خطورة على أرواح الأبرياء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رصاصة طائشة تخترق سقف مجلس منزل في "ديلمي بيشة"
سبق

فُوجئ أحد سكان الديلمي بشمال بيشة، مساء أمس، برصاصة طائشة تُصيب مجلس منزله الشعبي وتسقط على "الكنبة".

وأنقذت العناية الإلهية قاطني المنزل من هذه الرصاصة الطائشة.

وتتزايد المطالبات بتكثيف الرقابة وتوقيع العقوبات الرادعة بحق مُطلقي النار، وخصوصاً في الحفلات والمناسبات.

وأعرب صاحب المنزل رجوح السبيعي؛ عن استيائه بعد عثوره على رصاصة في مجلس منزله بقرية الديلمي بعد أن اخترقت سقف المنزل.

وذكر أن العناية الإلهية أنقذت ذويه من الرصاصة الطائشة التي اخترقت السقف وسقطت على الكنبة، وتساءل: ما ذنب أهل المنزل لو أصابتهم الرصاصة؟

وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة؛ نظراً لما تمثله هذه التصرفات من خطورة على أرواح الأبرياء.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
01:35 PM

رصاصة طائشة تخترق سقف مجلس منزل في "ديلمي بيشة"

المواطن فُوجئ بها على "الكنبة" .. ويطالب بتشديد الرقابة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
4
3,104

فُوجئ أحد سكان الديلمي بشمال بيشة، مساء أمس، برصاصة طائشة تُصيب مجلس منزله الشعبي وتسقط على "الكنبة".

وأنقذت العناية الإلهية قاطني المنزل من هذه الرصاصة الطائشة.

وتتزايد المطالبات بتكثيف الرقابة وتوقيع العقوبات الرادعة بحق مُطلقي النار، وخصوصاً في الحفلات والمناسبات.

وأعرب صاحب المنزل رجوح السبيعي؛ عن استيائه بعد عثوره على رصاصة في مجلس منزله بقرية الديلمي بعد أن اخترقت سقف المنزل.

وذكر أن العناية الإلهية أنقذت ذويه من الرصاصة الطائشة التي اخترقت السقف وسقطت على الكنبة، وتساءل: ما ذنب أهل المنزل لو أصابتهم الرصاصة؟

وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة؛ نظراً لما تمثله هذه التصرفات من خطورة على أرواح الأبرياء.

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