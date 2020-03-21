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الإمارات تغلق الكثير من مرافقها.. والأردن تعقم "عمّان" مع سريان حظر التجول

ضمن إجراءاتهما لحصر انتشار فيروس كورونا

أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بدولة الإمارات إغلاقًا مؤقتًا للشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتًا ابتداءً من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وقررت "الوزارة والهيئة" تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة والتقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" التي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة، مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

وحثت"الوزارة و"الهيئة" الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون.. مراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.

وفي الأردن، بدأت كوادر البيئة والصحة وناقلات الأمراض، اليوم، بالتعقيم الشامل للعاصمة عمان، خاصة الأماكن والشوارع الرئيسة والتجارية، وذلك مع بدء سريان حظر التجول في البلاد.

ويشمل التعقيم بحسب الناطق الإعلامي باسم أمانة العاصمة عمان ناصر الرحامنة، جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسة، من خلال فرق موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

فيروس كورونا الجديد الإمارات الأردن

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الإمارات تغلق الكثير من مرافقها.. والأردن تعقم "عمّان" مع سريان حظر التجول
سبق

أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بدولة الإمارات إغلاقًا مؤقتًا للشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتًا ابتداءً من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وقررت "الوزارة والهيئة" تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة والتقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" التي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة، مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

وحثت"الوزارة و"الهيئة" الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون.. مراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.

وفي الأردن، بدأت كوادر البيئة والصحة وناقلات الأمراض، اليوم، بالتعقيم الشامل للعاصمة عمان، خاصة الأماكن والشوارع الرئيسة والتجارية، وذلك مع بدء سريان حظر التجول في البلاد.

ويشمل التعقيم بحسب الناطق الإعلامي باسم أمانة العاصمة عمان ناصر الرحامنة، جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسة، من خلال فرق موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:27 PM

الإمارات تغلق الكثير من مرافقها.. والأردن تعقم "عمّان" مع سريان حظر التجول

ضمن إجراءاتهما لحصر انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" بدولة الإمارات إغلاقًا مؤقتًا للشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتًا ابتداءً من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وقررت "الوزارة والهيئة" تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة والتقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" التي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة، مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

وحثت"الوزارة و"الهيئة" الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون.. مراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.

وفي الأردن، بدأت كوادر البيئة والصحة وناقلات الأمراض، اليوم، بالتعقيم الشامل للعاصمة عمان، خاصة الأماكن والشوارع الرئيسة والتجارية، وذلك مع بدء سريان حظر التجول في البلاد.

ويشمل التعقيم بحسب الناطق الإعلامي باسم أمانة العاصمة عمان ناصر الرحامنة، جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسة، من خلال فرق موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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