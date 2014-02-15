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أمسية سعودية أوبرالية في جناح المملكة بمعرض "إكسبو 2020 دبي"

بتفاعل كبير وحضور مختلف الجنسيات

أمسية استثنائية جديدة، أطلّ بها جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" على زواره بأنغام أوبرالية صدحت في سماء المعرض الدولي، وإن كانت الأوركسترا معروفة بتناغم عدد كبير من العازفين وفق توزيع موسيقي دقيق، فإن النجمتين السعوديتين؛ المغنّية الأوبرالية ريماز عقبي بصوتها القوي، وعازفة البيانو دالين الخالد بأدائها الإبداعي، قدّمتا أمسية موسيقية غنائية مونوفونية، تناغم فيها الصوت العذب مع اللحن الراقي.

وقدّمت "ريماز" مجموعة من الأغنيات في أداء أوركسترالي، بداية من الموشّحات العربية الأندلسية الشهيرة، إلى أداء مقطوعات من الفن الأوبرالي الإيطالي، في الوقت الذي شهدت ساحة الجناح الخارجية التي اكتظّت بالزوّار من مختلف الجنسيات، أجواء مبهرة عبر اعتماد الفنون البصرية التي زينت أكبر شاشة تفاعلية في المعرض الدولي، وامتزجت فيها الألوان راسمة لوحات ضوئية تماهت مع أنغام عازفة البيانو دالين خالد.

وأتاح جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" الفرصة أمام النجوم السعوديين للظهور أمام جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم ومنهم "ريماز" و"دالين" حيث اختارت الأولى فنّ "سوبرانو"، الذي يعتبر من أصعب أنواع الغناء، فيما أذهلت الثانية الحضور بأدائها المتقن على آلة "البيانو".

وتحاول الفنّانتان السعوديتان أن توصلا رسالة إلى جيل الشباب بأن هذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية يثري تجاربهم السماعية، حيث أكدت "ريماز" أنها بدأت التدريب منذ كانت في سنّ السابعة وبشكل شبه يومي، في حين لفتت دالين الخالد الانتباه إلى أنها تلقّت تدريبها على آلة البيانو في مركز "ثقّف" بالمملكة على يد مدرّبين سعوديين محترفين.

إكسبو 2020 دبي أمسية سعودية أوبرالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمسية سعودية أوبرالية في جناح المملكة بمعرض "إكسبو 2020 دبي"
سبق

أمسية استثنائية جديدة، أطلّ بها جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" على زواره بأنغام أوبرالية صدحت في سماء المعرض الدولي، وإن كانت الأوركسترا معروفة بتناغم عدد كبير من العازفين وفق توزيع موسيقي دقيق، فإن النجمتين السعوديتين؛ المغنّية الأوبرالية ريماز عقبي بصوتها القوي، وعازفة البيانو دالين الخالد بأدائها الإبداعي، قدّمتا أمسية موسيقية غنائية مونوفونية، تناغم فيها الصوت العذب مع اللحن الراقي.

وقدّمت "ريماز" مجموعة من الأغنيات في أداء أوركسترالي، بداية من الموشّحات العربية الأندلسية الشهيرة، إلى أداء مقطوعات من الفن الأوبرالي الإيطالي، في الوقت الذي شهدت ساحة الجناح الخارجية التي اكتظّت بالزوّار من مختلف الجنسيات، أجواء مبهرة عبر اعتماد الفنون البصرية التي زينت أكبر شاشة تفاعلية في المعرض الدولي، وامتزجت فيها الألوان راسمة لوحات ضوئية تماهت مع أنغام عازفة البيانو دالين خالد.

وأتاح جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" الفرصة أمام النجوم السعوديين للظهور أمام جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم ومنهم "ريماز" و"دالين" حيث اختارت الأولى فنّ "سوبرانو"، الذي يعتبر من أصعب أنواع الغناء، فيما أذهلت الثانية الحضور بأدائها المتقن على آلة "البيانو".

وتحاول الفنّانتان السعوديتان أن توصلا رسالة إلى جيل الشباب بأن هذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية يثري تجاربهم السماعية، حيث أكدت "ريماز" أنها بدأت التدريب منذ كانت في سنّ السابعة وبشكل شبه يومي، في حين لفتت دالين الخالد الانتباه إلى أنها تلقّت تدريبها على آلة البيانو في مركز "ثقّف" بالمملكة على يد مدرّبين سعوديين محترفين.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
07:46 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:15 PM

أمسية سعودية أوبرالية في جناح المملكة بمعرض "إكسبو 2020 دبي"

بتفاعل كبير وحضور مختلف الجنسيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمسية استثنائية جديدة، أطلّ بها جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" على زواره بأنغام أوبرالية صدحت في سماء المعرض الدولي، وإن كانت الأوركسترا معروفة بتناغم عدد كبير من العازفين وفق توزيع موسيقي دقيق، فإن النجمتين السعوديتين؛ المغنّية الأوبرالية ريماز عقبي بصوتها القوي، وعازفة البيانو دالين الخالد بأدائها الإبداعي، قدّمتا أمسية موسيقية غنائية مونوفونية، تناغم فيها الصوت العذب مع اللحن الراقي.

وقدّمت "ريماز" مجموعة من الأغنيات في أداء أوركسترالي، بداية من الموشّحات العربية الأندلسية الشهيرة، إلى أداء مقطوعات من الفن الأوبرالي الإيطالي، في الوقت الذي شهدت ساحة الجناح الخارجية التي اكتظّت بالزوّار من مختلف الجنسيات، أجواء مبهرة عبر اعتماد الفنون البصرية التي زينت أكبر شاشة تفاعلية في المعرض الدولي، وامتزجت فيها الألوان راسمة لوحات ضوئية تماهت مع أنغام عازفة البيانو دالين خالد.

وأتاح جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" الفرصة أمام النجوم السعوديين للظهور أمام جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم ومنهم "ريماز" و"دالين" حيث اختارت الأولى فنّ "سوبرانو"، الذي يعتبر من أصعب أنواع الغناء، فيما أذهلت الثانية الحضور بأدائها المتقن على آلة "البيانو".

وتحاول الفنّانتان السعوديتان أن توصلا رسالة إلى جيل الشباب بأن هذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية يثري تجاربهم السماعية، حيث أكدت "ريماز" أنها بدأت التدريب منذ كانت في سنّ السابعة وبشكل شبه يومي، في حين لفتت دالين الخالد الانتباه إلى أنها تلقّت تدريبها على آلة البيانو في مركز "ثقّف" بالمملكة على يد مدرّبين سعوديين محترفين.

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