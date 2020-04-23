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"الخريف" يصدر قرارات لأكبر تخصيص يشمل 54 موقعًا احتياطيًّا تعدينيًّا

في ضوء تطلّعات القيادة الرشيدة لتطوير القطاع ضمن رؤية المملكة 2030

أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعًا بمساحة تقارب 4000 كم2، وذلك في ضوء تطلُّعات القيادة الرشيدة لتطوير قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030.

وتتوزّع هذه المواقع في كلٍّ من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران؛ حيث تم تخصيص 12 موقعًا لخام الذهب، و12 موقعًا لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.

ومن خلال تحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة؛ تتمكّن الوزارة من تحقيق جملة أهداف؛ من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية التي حبا الله بها أراضي المملكة.

يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين؛ تعتزم البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة، وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها؛ كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها، وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع؛ ليتم لاحقًا طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.

وزير الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف" يصدر قرارات لأكبر تخصيص يشمل 54 موقعًا احتياطيًّا تعدينيًّا
سبق

أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعًا بمساحة تقارب 4000 كم2، وذلك في ضوء تطلُّعات القيادة الرشيدة لتطوير قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030.

وتتوزّع هذه المواقع في كلٍّ من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران؛ حيث تم تخصيص 12 موقعًا لخام الذهب، و12 موقعًا لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.

ومن خلال تحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة؛ تتمكّن الوزارة من تحقيق جملة أهداف؛ من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية التي حبا الله بها أراضي المملكة.

يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين؛ تعتزم البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة، وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها؛ كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها، وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع؛ ليتم لاحقًا طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:09 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:58 AM

"الخريف" يصدر قرارات لأكبر تخصيص يشمل 54 موقعًا احتياطيًّا تعدينيًّا

في ضوء تطلّعات القيادة الرشيدة لتطوير القطاع ضمن رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف سبعة قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني شملت 54 موقعًا بمساحة تقارب 4000 كم2، وذلك في ضوء تطلُّعات القيادة الرشيدة لتطوير قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030.

وتتوزّع هذه المواقع في كلٍّ من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران؛ حيث تم تخصيص 12 موقعًا لخام الذهب، و12 موقعًا لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.

ومن خلال تحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة؛ تتمكّن الوزارة من تحقيق جملة أهداف؛ من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية التي حبا الله بها أراضي المملكة.

يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين؛ تعتزم البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة، وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها؛ كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها، وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع؛ ليتم لاحقًا طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.

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