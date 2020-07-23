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المدينة.. رفع ٢٥٠ مركبة تالفة من الطرق والأحياء لتحسين المشهد الحضاري

تحرك ضمن برامج "الأمانة" لإزالة التشوه البصري ودعوة للإبلاغ عن المخالفات

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة، ٢٥٠ مركبة وهياكل سيارات "تالفة" من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود، خلال شهر ذي القعدة الماضي؛ وذلك ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات؛ من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد (940)، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. رفع ٢٥٠ مركبة تالفة من الطرق والأحياء لتحسين المشهد الحضاري
سبق

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة، ٢٥٠ مركبة وهياكل سيارات "تالفة" من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود، خلال شهر ذي القعدة الماضي؛ وذلك ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات؛ من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد (940)، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:56 AM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:28 PM

المدينة.. رفع ٢٥٠ مركبة تالفة من الطرق والأحياء لتحسين المشهد الحضاري

تحرك ضمن برامج "الأمانة" لإزالة التشوه البصري ودعوة للإبلاغ عن المخالفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة، ٢٥٠ مركبة وهياكل سيارات "تالفة" من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود، خلال شهر ذي القعدة الماضي؛ وذلك ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات؛ من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد (940)، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

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