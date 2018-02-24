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21 جامعة وكلية تترقب إطلاق أكبر تنافس في القرآن الكريم بجدة غداً

تستمر 5 أيام.. 500 طالب وطالبة بجوائز تتخطى 500 ألف ريال

تترقب أكثر من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية وتعليم عام، غداً الأحد، إطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها التاسعة، تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، كأكبر تنافس طلابي على مستوى المملكة.

وتستمر منافسات المسابقة على مدى خمسة أيام بمقر كلية التربية بالجامعة.

بدوره أكد أمين عام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الدكتور صلاح بن سالم باعثمان أن جامعة جدة ممثلةً في الأمانة العامة للمسابقة أكملت كل استعداداتها لإطلاق الحدث الذي يحظى بمشاركة 500 طالب وطالبة، حيث تتجاوز جوائز المسابقة 500 ألف ريال، موزعةً على فروع المسابقة الأربعة؛ وهي: "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد".

وكشف "باعثمان" أنه جرى إخضاع عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات لاختبارات التحكيم لمن انطبقت عليهم شروط ولوائح المسابقة، بعد أن استوفوا الشروط من خلال صفحة الأمانة العامة للمسابقة على الإنترنت Gshq.uj.edu.sa منوهاً بإتمام كل التجهيزات لاستقبال المتسابقين والمتسابقات، ووضع آليات الاختبارات واستمارات رصد درجاتهم في المسابقة التي تعكف عليها لجان التحكيم، بما يتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى.

ونوّه بأن إدارة الجامعة ممثلةً في مديرها المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وضعت كل الإمكانات اللازمة لإنجاح المسابقة القرآنية، وتوفير عناصر الدعم لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام بنشر كتاب الله تعالى وتعليمه بين الطلاب والطالبات، وتعميق علاقتهم بأفضل وأقدس كتاب على وجه الأرض، وهو كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وعدّ "باعثمان" هذه المسابقة أكبر منافسة طلابية جامعية على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن المنافسة في ميدان القرآن الكريم لها أثر عظيم في النفوس يمتد مدى الحياة، ولا يختصّ بمرحلة معينة، مشيداً برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ودعمه اللامحدود لمختلف مناشط الجامعة عموماً، والمسابقة القرآنية على وجه الخصوص.

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21 جامعة وكلية تترقب إطلاق أكبر تنافس في القرآن الكريم بجدة غداً
سبق

تترقب أكثر من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية وتعليم عام، غداً الأحد، إطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها التاسعة، تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، كأكبر تنافس طلابي على مستوى المملكة.

وتستمر منافسات المسابقة على مدى خمسة أيام بمقر كلية التربية بالجامعة.

بدوره أكد أمين عام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الدكتور صلاح بن سالم باعثمان أن جامعة جدة ممثلةً في الأمانة العامة للمسابقة أكملت كل استعداداتها لإطلاق الحدث الذي يحظى بمشاركة 500 طالب وطالبة، حيث تتجاوز جوائز المسابقة 500 ألف ريال، موزعةً على فروع المسابقة الأربعة؛ وهي: "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد".

وكشف "باعثمان" أنه جرى إخضاع عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات لاختبارات التحكيم لمن انطبقت عليهم شروط ولوائح المسابقة، بعد أن استوفوا الشروط من خلال صفحة الأمانة العامة للمسابقة على الإنترنت Gshq.uj.edu.sa منوهاً بإتمام كل التجهيزات لاستقبال المتسابقين والمتسابقات، ووضع آليات الاختبارات واستمارات رصد درجاتهم في المسابقة التي تعكف عليها لجان التحكيم، بما يتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى.

ونوّه بأن إدارة الجامعة ممثلةً في مديرها المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وضعت كل الإمكانات اللازمة لإنجاح المسابقة القرآنية، وتوفير عناصر الدعم لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام بنشر كتاب الله تعالى وتعليمه بين الطلاب والطالبات، وتعميق علاقتهم بأفضل وأقدس كتاب على وجه الأرض، وهو كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وعدّ "باعثمان" هذه المسابقة أكبر منافسة طلابية جامعية على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن المنافسة في ميدان القرآن الكريم لها أثر عظيم في النفوس يمتد مدى الحياة، ولا يختصّ بمرحلة معينة، مشيداً برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ودعمه اللامحدود لمختلف مناشط الجامعة عموماً، والمسابقة القرآنية على وجه الخصوص.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:33 PM

21 جامعة وكلية تترقب إطلاق أكبر تنافس في القرآن الكريم بجدة غداً

تستمر 5 أيام.. 500 طالب وطالبة بجوائز تتخطى 500 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تترقب أكثر من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية وتعليم عام، غداً الأحد، إطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها التاسعة، تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، كأكبر تنافس طلابي على مستوى المملكة.

وتستمر منافسات المسابقة على مدى خمسة أيام بمقر كلية التربية بالجامعة.

بدوره أكد أمين عام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الدكتور صلاح بن سالم باعثمان أن جامعة جدة ممثلةً في الأمانة العامة للمسابقة أكملت كل استعداداتها لإطلاق الحدث الذي يحظى بمشاركة 500 طالب وطالبة، حيث تتجاوز جوائز المسابقة 500 ألف ريال، موزعةً على فروع المسابقة الأربعة؛ وهي: "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد"، و"حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد".

وكشف "باعثمان" أنه جرى إخضاع عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات لاختبارات التحكيم لمن انطبقت عليهم شروط ولوائح المسابقة، بعد أن استوفوا الشروط من خلال صفحة الأمانة العامة للمسابقة على الإنترنت Gshq.uj.edu.sa منوهاً بإتمام كل التجهيزات لاستقبال المتسابقين والمتسابقات، ووضع آليات الاختبارات واستمارات رصد درجاتهم في المسابقة التي تعكف عليها لجان التحكيم، بما يتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى.

ونوّه بأن إدارة الجامعة ممثلةً في مديرها المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وضعت كل الإمكانات اللازمة لإنجاح المسابقة القرآنية، وتوفير عناصر الدعم لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام بنشر كتاب الله تعالى وتعليمه بين الطلاب والطالبات، وتعميق علاقتهم بأفضل وأقدس كتاب على وجه الأرض، وهو كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وعدّ "باعثمان" هذه المسابقة أكبر منافسة طلابية جامعية على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن المنافسة في ميدان القرآن الكريم لها أثر عظيم في النفوس يمتد مدى الحياة، ولا يختصّ بمرحلة معينة، مشيداً برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ودعمه اللامحدود لمختلف مناشط الجامعة عموماً، والمسابقة القرآنية على وجه الخصوص.

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