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الحصيني متوقعاً أجواءً شتوية ماطرة: تأثيرها الأميز في مكة والرياض والشرقية

استمرار الأمطار من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والكبرى

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ماطرة بدءاً من غد الأحد ضمن "#غيث"، موضحاً أن تأثيرها الأميز سيكون في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "لمَن يهمه الأمر، متوقع حالة ممطرة -بإذن الله- من غد الأحد على أجزاءٍ واسعة على المملكة والخليج تأثيرها الأميز في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وأضاف: "متوقع أجواء شتوية ماطرة ضبابية مع فرصة سيول وتقارب في الحرارة بين الصغرى والكبرى، متوقع استمرار الأمطار من (٢٤) إلى (٤٨) ساعة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد واصلت تنبيهاتها المتزامنة مع حالة التقلبات الجوية والحالة الماطرة "غيث"؛ حيث أصدرت عبر #الإنذار_المبكر خلال ساعات الصباح 17 تنبيهاً لحالات ماطرة تشمل معظم مناطق المملكة، وتستمر لأوقات متفاوتة من مساء اليوم، وبعضها تنتهي عند منتصف الليل.

مكة الرياض الشرقية #غيث الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني متوقعاً أجواءً شتوية ماطرة: تأثيرها الأميز في مكة والرياض والشرقية
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ماطرة بدءاً من غد الأحد ضمن "#غيث"، موضحاً أن تأثيرها الأميز سيكون في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "لمَن يهمه الأمر، متوقع حالة ممطرة -بإذن الله- من غد الأحد على أجزاءٍ واسعة على المملكة والخليج تأثيرها الأميز في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وأضاف: "متوقع أجواء شتوية ماطرة ضبابية مع فرصة سيول وتقارب في الحرارة بين الصغرى والكبرى، متوقع استمرار الأمطار من (٢٤) إلى (٤٨) ساعة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد واصلت تنبيهاتها المتزامنة مع حالة التقلبات الجوية والحالة الماطرة "غيث"؛ حيث أصدرت عبر #الإنذار_المبكر خلال ساعات الصباح 17 تنبيهاً لحالات ماطرة تشمل معظم مناطق المملكة، وتستمر لأوقات متفاوتة من مساء اليوم، وبعضها تنتهي عند منتصف الليل.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
01:50 PM

الحصيني متوقعاً أجواءً شتوية ماطرة: تأثيرها الأميز في مكة والرياض والشرقية

استمرار الأمطار من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والكبرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ماطرة بدءاً من غد الأحد ضمن "#غيث"، موضحاً أن تأثيرها الأميز سيكون في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "لمَن يهمه الأمر، متوقع حالة ممطرة -بإذن الله- من غد الأحد على أجزاءٍ واسعة على المملكة والخليج تأثيرها الأميز في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وأضاف: "متوقع أجواء شتوية ماطرة ضبابية مع فرصة سيول وتقارب في الحرارة بين الصغرى والكبرى، متوقع استمرار الأمطار من (٢٤) إلى (٤٨) ساعة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد واصلت تنبيهاتها المتزامنة مع حالة التقلبات الجوية والحالة الماطرة "غيث"؛ حيث أصدرت عبر #الإنذار_المبكر خلال ساعات الصباح 17 تنبيهاً لحالات ماطرة تشمل معظم مناطق المملكة، وتستمر لأوقات متفاوتة من مساء اليوم، وبعضها تنتهي عند منتصف الليل.

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