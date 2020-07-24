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"الآسيوي" يعيّن مجموعة عمل لحماية الحقوق التجارية

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطوة حازمة وفعالة عبر تعيين مجموعة عمل رائدة ومستقلة من أجل حماية ورعاية الحقوق التجارية في الاتحاد.

وشدد المكتب التنفيذي في الاتحاد على أهمية ضمان حماية الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، مثل كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وبطولات الفئات العمرية وكرة الصالات والكرة الشاطئية.

وصادق المكتب التنفيذي على تعيين توم ليستون ودان هارينغتون وماركو فيليغر كأعضاء في مجموعة العمل المستقلة لحماية الحقوق التجارية، وذلك من أجل تقديم المساعدة والنصح إلى الدوائر التجارية والقانونية في الاتحاد.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اتخاذ هذا القرار: يدرك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التحديات التي يواجهها جميع شركائنا في هذه الظروف الصعبة، وهذا يزيد من أهمية قيام الاتحاد بحماية قيمة جميع حقوقه، سواء في الوقت الحالي أو السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي، يحافظ الاتحاد على روح الامتنان لوفاء وتفهم جميع شركائه، ونحن ندرك أن هذا التحرك عبر إشراك أشخاص يمتلكون خبرة ومعرفة كبيرة، سوف يؤكد للجميع مقدار جديتنا للقيام بمسؤولياتنا في هذا المجال.

يشار إلى أن توم ليستون كان يتولى منصب المدير التنفيذي في شركة تيم ماركتنغ في زيوريخ، أما دان هارينغتون فهو شريك في شركة ليفل القانونية، التي تقدم خدمات خبرات رياضية وإعلامية دولية، في حين كان ماركو فيليغر نائب الأمين العام في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبير المسؤولين في القانون والنزاهة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحقوق التجارية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" يعيّن مجموعة عمل لحماية الحقوق التجارية
سبق

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطوة حازمة وفعالة عبر تعيين مجموعة عمل رائدة ومستقلة من أجل حماية ورعاية الحقوق التجارية في الاتحاد.

وشدد المكتب التنفيذي في الاتحاد على أهمية ضمان حماية الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، مثل كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وبطولات الفئات العمرية وكرة الصالات والكرة الشاطئية.

وصادق المكتب التنفيذي على تعيين توم ليستون ودان هارينغتون وماركو فيليغر كأعضاء في مجموعة العمل المستقلة لحماية الحقوق التجارية، وذلك من أجل تقديم المساعدة والنصح إلى الدوائر التجارية والقانونية في الاتحاد.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اتخاذ هذا القرار: يدرك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التحديات التي يواجهها جميع شركائنا في هذه الظروف الصعبة، وهذا يزيد من أهمية قيام الاتحاد بحماية قيمة جميع حقوقه، سواء في الوقت الحالي أو السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي، يحافظ الاتحاد على روح الامتنان لوفاء وتفهم جميع شركائه، ونحن ندرك أن هذا التحرك عبر إشراك أشخاص يمتلكون خبرة ومعرفة كبيرة، سوف يؤكد للجميع مقدار جديتنا للقيام بمسؤولياتنا في هذا المجال.

يشار إلى أن توم ليستون كان يتولى منصب المدير التنفيذي في شركة تيم ماركتنغ في زيوريخ، أما دان هارينغتون فهو شريك في شركة ليفل القانونية، التي تقدم خدمات خبرات رياضية وإعلامية دولية، في حين كان ماركو فيليغر نائب الأمين العام في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبير المسؤولين في القانون والنزاهة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
05:30 PM

"الآسيوي" يعيّن مجموعة عمل لحماية الحقوق التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطوة حازمة وفعالة عبر تعيين مجموعة عمل رائدة ومستقلة من أجل حماية ورعاية الحقوق التجارية في الاتحاد.

وشدد المكتب التنفيذي في الاتحاد على أهمية ضمان حماية الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، مثل كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وبطولات الفئات العمرية وكرة الصالات والكرة الشاطئية.

وصادق المكتب التنفيذي على تعيين توم ليستون ودان هارينغتون وماركو فيليغر كأعضاء في مجموعة العمل المستقلة لحماية الحقوق التجارية، وذلك من أجل تقديم المساعدة والنصح إلى الدوائر التجارية والقانونية في الاتحاد.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اتخاذ هذا القرار: يدرك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التحديات التي يواجهها جميع شركائنا في هذه الظروف الصعبة، وهذا يزيد من أهمية قيام الاتحاد بحماية قيمة جميع حقوقه، سواء في الوقت الحالي أو السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي، يحافظ الاتحاد على روح الامتنان لوفاء وتفهم جميع شركائه، ونحن ندرك أن هذا التحرك عبر إشراك أشخاص يمتلكون خبرة ومعرفة كبيرة، سوف يؤكد للجميع مقدار جديتنا للقيام بمسؤولياتنا في هذا المجال.

يشار إلى أن توم ليستون كان يتولى منصب المدير التنفيذي في شركة تيم ماركتنغ في زيوريخ، أما دان هارينغتون فهو شريك في شركة ليفل القانونية، التي تقدم خدمات خبرات رياضية وإعلامية دولية، في حين كان ماركو فيليغر نائب الأمين العام في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبير المسؤولين في القانون والنزاهة.

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