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"فيلم العُلا" تشارك مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

في دورته الافتتاحية

أقامت إدارة "فيلم العُلا" شراكةً مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية التي تقام من 6 - 15 ديسمبر 2021.

وبموجب هذه الشراكة، تصبح إدارة "فيلم العُلا" الراعي لسوق البحر الأحمر، وذلك تأكيداً على رسالتها في دعم إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية العالمية في محافظة العُلا.

تساهم الشراكة بين "فيلم العُلا" ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الاحتفاء بأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وتقديمها إلى الجمهور، كما تتيح فرصة عرض وتقديم محافظة العُلا أمام رواد صناعة السينما المشاركين في المهرجان من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى رعاية ودعم المواهب.

وبهذه المناسبة تستضيف "فيلم العُلا" حفل غداء يحضره أهم أقطاب صناعة السينما العربية والعالمية من المشاركين في مهرجان البحر الأحمر، كما تقيم ندوة لمناقشة واستعراض الفرص الإنتاجية التي تقدّمها العُلا، وأوجه الدعم والشراكة المتوفرة للجهات الراغبة بالتصوير والإنتاج في العلا، ويمكن للزوار أيضاً التواصل مع فريق فيلم العُلا من خلال جناحها الذي أقامته في سوق المعارض، والذي يضم العديد من اللجان والمعاهد والهيئات السينمائية من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وتشهد العُلا حالياً تصوير الفيلم العالمي "قندهار" من إخراج ريك رومان وبطولة جيرارد بتلر (غرينلاند، شبح الأوبرا، 300) وعلي فضل (فيكتوريا وعبدول، موت على النيل) وناڤيد نيغابان (هوملاند)، وإنتاج كابستون وثندر رود فيلمز.

"قندهار" هو أول فيلم هوليوودي بميزانية ضخمة يتم تصويره في هذه المنطقة، والتي تم اختيارها لما تقدمه من مناظر وطبيعة لا مثيل لها في العالم، إضافة إلى الدعم في تقديم المواهب وخدمات الإنتاج عالمية المستوى، يُذكر أن الفيلم حصل على التمويل من شركة كابستون واستوديوهات إم بي سي.

وأكّد ستيفن ستراشان مدير إدارة الأفلام في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، وأضاف: "نحن سعداء للغاية برعاية سوق البحر الأحمر حيث سنتعاون مع المهرجان في صياغة هذه المرحلة الجديدة لصناعة السينما المحلية والعربية والعالمية، تتبنى فيلم العُلا رؤية المهرجان وأهدافه، حيث نسعى لبناء صناعة سينمائية مزدهرة ودعم الجيل الجديد من المواهب السعودية، لذا نتطلع للعمل مع المهرجان لتحقيق هذه الأهداف خلال السنوات القادمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيلم العُلا" تشارك مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
سبق

أقامت إدارة "فيلم العُلا" شراكةً مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية التي تقام من 6 - 15 ديسمبر 2021.

وبموجب هذه الشراكة، تصبح إدارة "فيلم العُلا" الراعي لسوق البحر الأحمر، وذلك تأكيداً على رسالتها في دعم إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية العالمية في محافظة العُلا.

تساهم الشراكة بين "فيلم العُلا" ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الاحتفاء بأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وتقديمها إلى الجمهور، كما تتيح فرصة عرض وتقديم محافظة العُلا أمام رواد صناعة السينما المشاركين في المهرجان من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى رعاية ودعم المواهب.

وبهذه المناسبة تستضيف "فيلم العُلا" حفل غداء يحضره أهم أقطاب صناعة السينما العربية والعالمية من المشاركين في مهرجان البحر الأحمر، كما تقيم ندوة لمناقشة واستعراض الفرص الإنتاجية التي تقدّمها العُلا، وأوجه الدعم والشراكة المتوفرة للجهات الراغبة بالتصوير والإنتاج في العلا، ويمكن للزوار أيضاً التواصل مع فريق فيلم العُلا من خلال جناحها الذي أقامته في سوق المعارض، والذي يضم العديد من اللجان والمعاهد والهيئات السينمائية من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وتشهد العُلا حالياً تصوير الفيلم العالمي "قندهار" من إخراج ريك رومان وبطولة جيرارد بتلر (غرينلاند، شبح الأوبرا، 300) وعلي فضل (فيكتوريا وعبدول، موت على النيل) وناڤيد نيغابان (هوملاند)، وإنتاج كابستون وثندر رود فيلمز.

"قندهار" هو أول فيلم هوليوودي بميزانية ضخمة يتم تصويره في هذه المنطقة، والتي تم اختيارها لما تقدمه من مناظر وطبيعة لا مثيل لها في العالم، إضافة إلى الدعم في تقديم المواهب وخدمات الإنتاج عالمية المستوى، يُذكر أن الفيلم حصل على التمويل من شركة كابستون واستوديوهات إم بي سي.

وأكّد ستيفن ستراشان مدير إدارة الأفلام في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، وأضاف: "نحن سعداء للغاية برعاية سوق البحر الأحمر حيث سنتعاون مع المهرجان في صياغة هذه المرحلة الجديدة لصناعة السينما المحلية والعربية والعالمية، تتبنى فيلم العُلا رؤية المهرجان وأهدافه، حيث نسعى لبناء صناعة سينمائية مزدهرة ودعم الجيل الجديد من المواهب السعودية، لذا نتطلع للعمل مع المهرجان لتحقيق هذه الأهداف خلال السنوات القادمة".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
05:11 PM

"فيلم العُلا" تشارك مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

في دورته الافتتاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
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أقامت إدارة "فيلم العُلا" شراكةً مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية التي تقام من 6 - 15 ديسمبر 2021.

وبموجب هذه الشراكة، تصبح إدارة "فيلم العُلا" الراعي لسوق البحر الأحمر، وذلك تأكيداً على رسالتها في دعم إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية العالمية في محافظة العُلا.

تساهم الشراكة بين "فيلم العُلا" ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الاحتفاء بأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وتقديمها إلى الجمهور، كما تتيح فرصة عرض وتقديم محافظة العُلا أمام رواد صناعة السينما المشاركين في المهرجان من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى رعاية ودعم المواهب.

وبهذه المناسبة تستضيف "فيلم العُلا" حفل غداء يحضره أهم أقطاب صناعة السينما العربية والعالمية من المشاركين في مهرجان البحر الأحمر، كما تقيم ندوة لمناقشة واستعراض الفرص الإنتاجية التي تقدّمها العُلا، وأوجه الدعم والشراكة المتوفرة للجهات الراغبة بالتصوير والإنتاج في العلا، ويمكن للزوار أيضاً التواصل مع فريق فيلم العُلا من خلال جناحها الذي أقامته في سوق المعارض، والذي يضم العديد من اللجان والمعاهد والهيئات السينمائية من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وتشهد العُلا حالياً تصوير الفيلم العالمي "قندهار" من إخراج ريك رومان وبطولة جيرارد بتلر (غرينلاند، شبح الأوبرا، 300) وعلي فضل (فيكتوريا وعبدول، موت على النيل) وناڤيد نيغابان (هوملاند)، وإنتاج كابستون وثندر رود فيلمز.

"قندهار" هو أول فيلم هوليوودي بميزانية ضخمة يتم تصويره في هذه المنطقة، والتي تم اختيارها لما تقدمه من مناظر وطبيعة لا مثيل لها في العالم، إضافة إلى الدعم في تقديم المواهب وخدمات الإنتاج عالمية المستوى، يُذكر أن الفيلم حصل على التمويل من شركة كابستون واستوديوهات إم بي سي.

وأكّد ستيفن ستراشان مدير إدارة الأفلام في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، وأضاف: "نحن سعداء للغاية برعاية سوق البحر الأحمر حيث سنتعاون مع المهرجان في صياغة هذه المرحلة الجديدة لصناعة السينما المحلية والعربية والعالمية، تتبنى فيلم العُلا رؤية المهرجان وأهدافه، حيث نسعى لبناء صناعة سينمائية مزدهرة ودعم الجيل الجديد من المواهب السعودية، لذا نتطلع للعمل مع المهرجان لتحقيق هذه الأهداف خلال السنوات القادمة".

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