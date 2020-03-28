أمير تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا
اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا.
ووجَّه سموه بمتابعة حالة باقي أفراد الأسرة، وتقديم الرعاية الطبية لها. كما وجَّه بدراسة وضع الأسرة، وتقديم المساعدة لها.
وتمنى سموه الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للجميع.
فيروس كورونا الجديد
أمير تبوك
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
تبوك
أمير تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-28
اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا.
ووجَّه سموه بمتابعة حالة باقي أفراد الأسرة، وتقديم الرعاية الطبية لها. كما وجَّه بدراسة وضع الأسرة، وتقديم المساعدة لها.
وتمنى سموه الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للجميع.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:45 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:56 PM
أمير تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا
اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا.
ووجَّه سموه بمتابعة حالة باقي أفراد الأسرة، وتقديم الرعاية الطبية لها. كما وجَّه بدراسة وضع الأسرة، وتقديم المساعدة لها.
وتمنى سموه الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للجميع.