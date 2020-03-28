أمير تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفيروس كورونا.

ووجَّه سموه بمتابعة حالة باقي أفراد الأسرة، وتقديم الرعاية الطبية لها. كما وجَّه بدراسة وضع الأسرة، وتقديم المساعدة لها.

وتمنى سموه الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للجميع.