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جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:02 AM

جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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