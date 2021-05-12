العراق يسجل 4666 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1127580 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15855، فيما تم تسجيل 5417 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1023584 حالة.