العراق يسجل 4666 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجّل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1127580 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15855، فيما تم تسجيل 5417 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1023584 حالة.
العراق يسجل 4666 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-12
سجّل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1127580 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15855، فيما تم تسجيل 5417 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1023584 حالة.
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
07:12 PM
العراق يسجل 4666 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجّل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1127580 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15855، فيما تم تسجيل 5417 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1023584 حالة.