النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يسجل 4666 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1127580 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15855، فيما تم تسجيل 5417 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1023584 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجل 4666 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة
سبق

سجّل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1127580 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15855، فيما تم تسجيل 5417 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1023584 حالة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
07:12 PM

العراق يسجل 4666 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
165

سجّل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1127580 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15855، فيما تم تسجيل 5417 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1023584 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,757
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة