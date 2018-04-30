النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كاوست" تنظم ندوة "المكتبة شريك في البحث والتعلم"

بمشاركة 22 من الأكاديميين بالجامعات السعودية

نظمت مكتبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الاثنين، في مقر الجامعة في ثول، الندوة الوطنية الثانية تحت عنوان "المكتبة شريك في البحث والتعلم" بمشاركة 22 من الأكاديميين وقادة المكتبات من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية السعودية كجزء من أنشطتها الإقليمية لمناقشة سبل التعاون بين المكتبات وأمناء المكتبات في المملكة.

وقال ‏البروفيسور جيمس كالفن نائب رئيس كاوست للشؤون الأكاديمية إن النجاح الحقيقي لهذه المبادرة سيتحقق عند وصول مكتبة الجامعة للنسخة العاشرة من هذه الندوة بعد خمس سنوات بالتعاون المطلق بين جميع مكتبات الجامعات السعودية."

وقدم ‏الدكتور مدير مكتبة كاوست نبذة عن مساهمات المكتبة منذ نشأة الجامعة في 2010 في دعم البحث والتعليم من خلال تقديم برامج تعليمية حتى تطورت لتصبح خدمات أساسية تشمل التبادل الإلكتروني المتاح للوصول الحر على مستوى الجامعات السعودية في مجال النشر العلمي.

‏وأكد جانيس تيهورست، كبير أخصائيي مكتبة كاوست وماردسون ماك كوي من إدارة تسويق التقنية على أهمية تطوير برنامج توعية حول الملكية الفكرية لتثقيف مجتمعنا حول عملية إصدار الاختراع في إطار أكاديمي ضمن مشاركتهما في الندوة الوطنية الثانية بمكتبة كاوست.

وأوضحت "لي ين هان" الأخصائية بالمكتبة أهمية تصميم وتطبيق برامج توعية إلكترونية لجميع الطلبة والباحثين فهي توفر درجة وعي كاف حول مهارات البحث في المكتبات للحد من السرقة الأدبية والانتحال خلال حديثها في الندوة الوطنية الثانية في مكتبة كاوست.

وبين محمد باعيسى مدير الأنظمة والخدمات الرقمية في مكتبة جامعة الملك عبدالله في مشاركته في الندوة أن المكتبة "تلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على البحث من خلال مساعدة الباحثين في تحسين تأثيرهم البحثي".

وأضاف قائلاً: "نعمل على تطوير الاتصالات العلمية لتسهيل الوصول إلى منشورات البحث العلمي".

‏ولفت ستيفن باك الأخصائي في مكتبة كاوست خلال مشاركته إلى أنه "من المهم أن يتأكد الناشر أن أبحاثه عادلة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وتساعد الباحثين على الوصول الحر إلى الأبحاث ومصادر المعلومات والمراجع."

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كاوست" تنظم ندوة "المكتبة شريك في البحث والتعلم"
سبق

نظمت مكتبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الاثنين، في مقر الجامعة في ثول، الندوة الوطنية الثانية تحت عنوان "المكتبة شريك في البحث والتعلم" بمشاركة 22 من الأكاديميين وقادة المكتبات من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية السعودية كجزء من أنشطتها الإقليمية لمناقشة سبل التعاون بين المكتبات وأمناء المكتبات في المملكة.

وقال ‏البروفيسور جيمس كالفن نائب رئيس كاوست للشؤون الأكاديمية إن النجاح الحقيقي لهذه المبادرة سيتحقق عند وصول مكتبة الجامعة للنسخة العاشرة من هذه الندوة بعد خمس سنوات بالتعاون المطلق بين جميع مكتبات الجامعات السعودية."

وقدم ‏الدكتور مدير مكتبة كاوست نبذة عن مساهمات المكتبة منذ نشأة الجامعة في 2010 في دعم البحث والتعليم من خلال تقديم برامج تعليمية حتى تطورت لتصبح خدمات أساسية تشمل التبادل الإلكتروني المتاح للوصول الحر على مستوى الجامعات السعودية في مجال النشر العلمي.

‏وأكد جانيس تيهورست، كبير أخصائيي مكتبة كاوست وماردسون ماك كوي من إدارة تسويق التقنية على أهمية تطوير برنامج توعية حول الملكية الفكرية لتثقيف مجتمعنا حول عملية إصدار الاختراع في إطار أكاديمي ضمن مشاركتهما في الندوة الوطنية الثانية بمكتبة كاوست.

وأوضحت "لي ين هان" الأخصائية بالمكتبة أهمية تصميم وتطبيق برامج توعية إلكترونية لجميع الطلبة والباحثين فهي توفر درجة وعي كاف حول مهارات البحث في المكتبات للحد من السرقة الأدبية والانتحال خلال حديثها في الندوة الوطنية الثانية في مكتبة كاوست.

وبين محمد باعيسى مدير الأنظمة والخدمات الرقمية في مكتبة جامعة الملك عبدالله في مشاركته في الندوة أن المكتبة "تلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على البحث من خلال مساعدة الباحثين في تحسين تأثيرهم البحثي".

وأضاف قائلاً: "نعمل على تطوير الاتصالات العلمية لتسهيل الوصول إلى منشورات البحث العلمي".

‏ولفت ستيفن باك الأخصائي في مكتبة كاوست خلال مشاركته إلى أنه "من المهم أن يتأكد الناشر أن أبحاثه عادلة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وتساعد الباحثين على الوصول الحر إلى الأبحاث ومصادر المعلومات والمراجع."

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:28 PM

"كاوست" تنظم ندوة "المكتبة شريك في البحث والتعلم"

بمشاركة 22 من الأكاديميين بالجامعات السعودية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
57

نظمت مكتبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الاثنين، في مقر الجامعة في ثول، الندوة الوطنية الثانية تحت عنوان "المكتبة شريك في البحث والتعلم" بمشاركة 22 من الأكاديميين وقادة المكتبات من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية السعودية كجزء من أنشطتها الإقليمية لمناقشة سبل التعاون بين المكتبات وأمناء المكتبات في المملكة.

وقال ‏البروفيسور جيمس كالفن نائب رئيس كاوست للشؤون الأكاديمية إن النجاح الحقيقي لهذه المبادرة سيتحقق عند وصول مكتبة الجامعة للنسخة العاشرة من هذه الندوة بعد خمس سنوات بالتعاون المطلق بين جميع مكتبات الجامعات السعودية."

وقدم ‏الدكتور مدير مكتبة كاوست نبذة عن مساهمات المكتبة منذ نشأة الجامعة في 2010 في دعم البحث والتعليم من خلال تقديم برامج تعليمية حتى تطورت لتصبح خدمات أساسية تشمل التبادل الإلكتروني المتاح للوصول الحر على مستوى الجامعات السعودية في مجال النشر العلمي.

‏وأكد جانيس تيهورست، كبير أخصائيي مكتبة كاوست وماردسون ماك كوي من إدارة تسويق التقنية على أهمية تطوير برنامج توعية حول الملكية الفكرية لتثقيف مجتمعنا حول عملية إصدار الاختراع في إطار أكاديمي ضمن مشاركتهما في الندوة الوطنية الثانية بمكتبة كاوست.

وأوضحت "لي ين هان" الأخصائية بالمكتبة أهمية تصميم وتطبيق برامج توعية إلكترونية لجميع الطلبة والباحثين فهي توفر درجة وعي كاف حول مهارات البحث في المكتبات للحد من السرقة الأدبية والانتحال خلال حديثها في الندوة الوطنية الثانية في مكتبة كاوست.

وبين محمد باعيسى مدير الأنظمة والخدمات الرقمية في مكتبة جامعة الملك عبدالله في مشاركته في الندوة أن المكتبة "تلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على البحث من خلال مساعدة الباحثين في تحسين تأثيرهم البحثي".

وأضاف قائلاً: "نعمل على تطوير الاتصالات العلمية لتسهيل الوصول إلى منشورات البحث العلمي".

‏ولفت ستيفن باك الأخصائي في مكتبة كاوست خلال مشاركته إلى أنه "من المهم أن يتأكد الناشر أن أبحاثه عادلة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وتساعد الباحثين على الوصول الحر إلى الأبحاث ومصادر المعلومات والمراجع."

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,988
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة