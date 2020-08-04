العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات

دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ

حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس.

وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.