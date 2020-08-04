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العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات

دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ

حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس.

وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.

سفارة المملكة العربية السعودية واشنطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات
سبق

حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس.

وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:49 AM

العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات

دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,837

حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس.

وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.

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