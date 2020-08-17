"البدراني" يرزق بـ"حور"

رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور".
وتهنئ "سبق" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور".
وتهنئ "سبق" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور".
وتهنئ "سبق" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور".
وتهنئ "سبق" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.