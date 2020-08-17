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"البدراني" يرزق بـ"حور"

رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور".

وتهنئ "سبق" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.

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"البدراني" يرزق بـ"حور"
سبق

رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور".

وتهنئ "سبق" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
03:31 PM

"البدراني" يرزق بـ"حور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُزق الزميل الإعلامي بصحيفة الشرق، بندر بن لفاء البدراني، بمولودة، أطلق عليها إسم "حور".

وتهنئ "سبق" الزميل "البدراني"، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.

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