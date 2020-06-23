"يونسكو" تعلن استعدادها التعاون مع المنظمة الدولية للإبل (ICO)

لتسليط الضوء على تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، استعدادها للتعاون مع المنظمة الدولية للإبل (ICO)، لتسليط الضوء على إسهام الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز التماسك الاجتماعي والسلام.

جاء ذلك في خطاب رسمي أرسلته منظمة "يونسكو" إلى رئيس المنظمة الدولية للإبل (ICO)، الشيخ فهد بن حثلين، حيث رحبت المنظمة الدولية، بالجهود التي تبذلها (ICO) الخاصة بحماية وتعزيز الموروث الثقافي للإبل، وكل ما يتعلق به من أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية.

وهنأ مساعد المدير العام للثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أرنستو أوتون، نيابة عن مديرها العام، رئيس المنظمة الدولية للإبل، بقوله: "أهنئكم على انعقاد الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض بتاريخ 26 يناير 2020 الذي كان لي شرف المشاركة فيه".

ولفت إلى أن التزام المنظمة الدولية للإبل كان "مشهودًا له فيما يتعلق بحماية وتعزيز تقاليد الأسلاف, فضلاً عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة", مرحبًا بسبل التعاون المشتركة بين منظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للإبل، وسبل بحث المشاريع المستقبلية المحتملة بين المنظمتين.

يذكر أن رئيس المنظمة الدولية للإبل، فهد بن حثلين، بحث خلال لقائه مع مساعد المدير العام لليونسكو، أرنستو أوتون، في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض، يناير الماضي، سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية عن الإبل وموروثها الشعبي في العالم، والتعريف بمهام اليونسكو الثقافية لدى المهتمين بالإبل وأنشطتها.