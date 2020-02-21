النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسرى الفلسطينيون ينفذون إضرابًا شاملاً في كل سجون الاحتلال

يحتجون على أوضاع اعتقالهم

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأحد) عن دخول الأسرى الفلسطينيين في إضراب شامل بكل السجون الإسرائيلية؛ احتجاجًا على تقليص مدة استفادتهم من الخروج إلى الساحات أو ما يعرف بـ"الفورة"، ومنع بعضهم من زيارات الأهل.

وأوضح النادي أن الأسرى الفلسطينيين ارتدوا زي السجن الموحد البني، وهي خطوة تشير إلى منحى تصعيدي من جانبهم.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينفذ الأسرى اعتصامًا خارج الساحات خلال فترة "الفورة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأسرى الفلسطينيون ينفذون إضرابًا شاملاً في كل سجون الاحتلال
سبق

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأحد) عن دخول الأسرى الفلسطينيين في إضراب شامل بكل السجون الإسرائيلية؛ احتجاجًا على تقليص مدة استفادتهم من الخروج إلى الساحات أو ما يعرف بـ"الفورة"، ومنع بعضهم من زيارات الأهل.

وأوضح النادي أن الأسرى الفلسطينيين ارتدوا زي السجن الموحد البني، وهي خطوة تشير إلى منحى تصعيدي من جانبهم.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينفذ الأسرى اعتصامًا خارج الساحات خلال فترة "الفورة".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:29 PM

الأسرى الفلسطينيون ينفذون إضرابًا شاملاً في كل سجون الاحتلال

يحتجون على أوضاع اعتقالهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
823

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأحد) عن دخول الأسرى الفلسطينيين في إضراب شامل بكل السجون الإسرائيلية؛ احتجاجًا على تقليص مدة استفادتهم من الخروج إلى الساحات أو ما يعرف بـ"الفورة"، ومنع بعضهم من زيارات الأهل.

وأوضح النادي أن الأسرى الفلسطينيين ارتدوا زي السجن الموحد البني، وهي خطوة تشير إلى منحى تصعيدي من جانبهم.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينفذ الأسرى اعتصامًا خارج الساحات خلال فترة "الفورة".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة