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للجنسين ولا تشترط مؤهلًا.. دورة لترميم الوثائق بالرياض.. سجل من هنا

ينظمها مركز الملك سلمان في "الدارة" منتصف مارس لـ"تمهير المتدربين"

ينظم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية في دارة الملك عبدالعزيز "ترميم"، دورة تدريبية للجنسين عن ترميم الوثائق والمخطوطات في منتصف شهر مارس المقبل، للأفراد المهتمين ولمنسوبي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وتستهدف الدورة كوادر المكتبات العامة والخاصة، وموظفي الأرشيفات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك المعنيون في مراكز التوثيق، وطلاب وطالبات أقسام التاريخ والآثار، ولا تشترط الدورة التدريبية مؤهلًا علميًّا أو اشتراطًا وظيفيًّا للأفراد للتسجيل فيها، في بادرة من دارة الملك عبدالعزيز لتوفير مؤهلين في مجال الترميم الذي يعاني نقصًا حادًّا في العاملين فيه في ظل حاجة سوقه الجديدة لمؤهلين بالقدر الكافي.

ويتمحور التدريب حول العوامل المسببة لتلف الوثائق والمخطوطات وبالتالي معرفة الأسس المهمة للترميم اليدوي والآلي، بهدف تمهير المتدربين بالتعامل السليم مع المواد التاريخية والتعرف على أهم الآفات التي تصيبها، مع تدريبهم العملي على المواد الكيميائية والتقنيات الحديثة في العناية بالمصادر التاريخية، مع بقاء المركز مستشارًا لمتدربيه المتخرجين فيه، في مرحلة ما بعد الدورة التدريبية.

وأكد "ترميم" ضرورة التقيد بالاحترازات الصحية المعمول بها بما يحقق سلامة الجميع، خاصة أنه يعمل بهذه الاحترازات الوقائية منذ إنشائه؛ لكونه يتعامل مع مواد كيميائية.

ودعا المركز الذي سيقيم الدورة في مقره بحي المعذر بالعاصمة الرياض إلى سرعة التسجيل الإلكتروني بالدورة، عبر رابط التسجيل:

"https://tarmeem.org.sa/index.php/e-services/form-wm2".

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للجنسين ولا تشترط مؤهلًا.. دورة لترميم الوثائق بالرياض.. سجل من هنا
سبق

ينظم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية في دارة الملك عبدالعزيز "ترميم"، دورة تدريبية للجنسين عن ترميم الوثائق والمخطوطات في منتصف شهر مارس المقبل، للأفراد المهتمين ولمنسوبي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وتستهدف الدورة كوادر المكتبات العامة والخاصة، وموظفي الأرشيفات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك المعنيون في مراكز التوثيق، وطلاب وطالبات أقسام التاريخ والآثار، ولا تشترط الدورة التدريبية مؤهلًا علميًّا أو اشتراطًا وظيفيًّا للأفراد للتسجيل فيها، في بادرة من دارة الملك عبدالعزيز لتوفير مؤهلين في مجال الترميم الذي يعاني نقصًا حادًّا في العاملين فيه في ظل حاجة سوقه الجديدة لمؤهلين بالقدر الكافي.

ويتمحور التدريب حول العوامل المسببة لتلف الوثائق والمخطوطات وبالتالي معرفة الأسس المهمة للترميم اليدوي والآلي، بهدف تمهير المتدربين بالتعامل السليم مع المواد التاريخية والتعرف على أهم الآفات التي تصيبها، مع تدريبهم العملي على المواد الكيميائية والتقنيات الحديثة في العناية بالمصادر التاريخية، مع بقاء المركز مستشارًا لمتدربيه المتخرجين فيه، في مرحلة ما بعد الدورة التدريبية.

وأكد "ترميم" ضرورة التقيد بالاحترازات الصحية المعمول بها بما يحقق سلامة الجميع، خاصة أنه يعمل بهذه الاحترازات الوقائية منذ إنشائه؛ لكونه يتعامل مع مواد كيميائية.

ودعا المركز الذي سيقيم الدورة في مقره بحي المعذر بالعاصمة الرياض إلى سرعة التسجيل الإلكتروني بالدورة، عبر رابط التسجيل:

"https://tarmeem.org.sa/index.php/e-services/form-wm2".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
02:38 PM

للجنسين ولا تشترط مؤهلًا.. دورة لترميم الوثائق بالرياض.. سجل من هنا

ينظمها مركز الملك سلمان في "الدارة" منتصف مارس لـ"تمهير المتدربين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,995

ينظم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية في دارة الملك عبدالعزيز "ترميم"، دورة تدريبية للجنسين عن ترميم الوثائق والمخطوطات في منتصف شهر مارس المقبل، للأفراد المهتمين ولمنسوبي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وتستهدف الدورة كوادر المكتبات العامة والخاصة، وموظفي الأرشيفات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك المعنيون في مراكز التوثيق، وطلاب وطالبات أقسام التاريخ والآثار، ولا تشترط الدورة التدريبية مؤهلًا علميًّا أو اشتراطًا وظيفيًّا للأفراد للتسجيل فيها، في بادرة من دارة الملك عبدالعزيز لتوفير مؤهلين في مجال الترميم الذي يعاني نقصًا حادًّا في العاملين فيه في ظل حاجة سوقه الجديدة لمؤهلين بالقدر الكافي.

ويتمحور التدريب حول العوامل المسببة لتلف الوثائق والمخطوطات وبالتالي معرفة الأسس المهمة للترميم اليدوي والآلي، بهدف تمهير المتدربين بالتعامل السليم مع المواد التاريخية والتعرف على أهم الآفات التي تصيبها، مع تدريبهم العملي على المواد الكيميائية والتقنيات الحديثة في العناية بالمصادر التاريخية، مع بقاء المركز مستشارًا لمتدربيه المتخرجين فيه، في مرحلة ما بعد الدورة التدريبية.

وأكد "ترميم" ضرورة التقيد بالاحترازات الصحية المعمول بها بما يحقق سلامة الجميع، خاصة أنه يعمل بهذه الاحترازات الوقائية منذ إنشائه؛ لكونه يتعامل مع مواد كيميائية.

ودعا المركز الذي سيقيم الدورة في مقره بحي المعذر بالعاصمة الرياض إلى سرعة التسجيل الإلكتروني بالدورة، عبر رابط التسجيل:

"https://tarmeem.org.sa/index.php/e-services/form-wm2".

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