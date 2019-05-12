الشيخ حمدتو: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يخدم الأسر السودانية الفقيرة والمتعففة ويقدم لهم العون

رفع الشكر للملك وولي العهد على هذه المبادرة السخية

أشاد عضو جماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية السودان الشيخ صلاح حمدتو، ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السودان في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثر من 50 طنًّا من السلال الغذائية التي تستهدف تفطير أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم.

وأوضح "حمدتو" أن هذا البرنامج يخدم الأسر السودانية الفقيرة والمتعففة، ويقدم لهم العون في هذا الشهر الفضيل؛ مشيرًا إلى أنه أحد الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي تقوم به حكومة المملكة للمسلمين في كل مكان، وأن هذا العمل ليس أول صنائعهم؛ فلهم صنائع بالمعروف كثيرة في أنحاء العالم الإسلامي.

ورفع الشيخ صلاح حمدتو، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة السخية؛ سائلًا الله أن يجزيهما خير الجزاء على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية، وأن يُديم على المملكة رخاءها واستقراراها، وأن يُبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم، كما قدّم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حُسن تنفيذ البرنامج.