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رسمياً.. "الأخضر" الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا

بعد أن تأهلا لأولمبياد طوكيو 2020.. الأحد المقبل

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد أن كسب نظيره الأسترالي 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، على أرض ملعب تامسات بتايلاند، ضمن بطولة كأس آسيا.

ويلتقي المنتخب الكوري نظيره السعودي في النهائي الأحد المقبل، علماً بأن المنتخبين تأهلا رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب الكوري الجنوبي كأس آسيا الأخضر الأولمبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. "الأخضر" الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا
سبق

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد أن كسب نظيره الأسترالي 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، على أرض ملعب تامسات بتايلاند، ضمن بطولة كأس آسيا.

ويلتقي المنتخب الكوري نظيره السعودي في النهائي الأحد المقبل، علماً بأن المنتخبين تأهلا رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
07:00 PM

رسمياً.. "الأخضر" الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا

بعد أن تأهلا لأولمبياد طوكيو 2020.. الأحد المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب الكوري الجنوبي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد أن كسب نظيره الأسترالي 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، على أرض ملعب تامسات بتايلاند، ضمن بطولة كأس آسيا.

ويلتقي المنتخب الكوري نظيره السعودي في النهائي الأحد المقبل، علماً بأن المنتخبين تأهلا رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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