"الحازمي" إلى رتبة رائد بأمن طرق مكة

قلّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، العميد عبدالعزيز بن حماد الحماد، الرائد ريان بن غازي الحازمي، رئيس مركز أمن طرق الشميسي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة نقيب لـ"رائد".

وعبّر "الحازمي" عن شكره بالثقة الملكية الغالية بترقيته إلى رتبته الجديدة، واعداً بأن يقدم الغالي والنفيس في سبيل خدمة الملك والوطن.