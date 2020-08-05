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انخفاض إصابات كورونا النشطة بالطائف إلى 929 حالة بسبب ارتفاع التعافي لـ8986 حالة

سجَّلت 11 إصابة جديدة وحالتَيْ وفاة

انخفضت أعداد الحالات النشطة للمصابين بفيروس كورونا في الطائف، واستقرت عند 929 مصابًا، يتلقون الرعاية الطبية؛ وذلك بسبب ارتفاع حالات التعافي خلال الأيام الماضية، التي بلغت 8986 حالة بعد تسجيل 97 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأُعلن تسجيل "الطائف" 11 إصابة جديدة اليوم الأربعاء؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات بالمحافظة منذ بدء الجائحة إلى 10020 إصابة، كما سُجلت حالتا وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات لديها حتى الآن 105 وفيات -رحمهم الله-.

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انخفاض إصابات كورونا النشطة بالطائف إلى 929 حالة بسبب ارتفاع التعافي لـ8986 حالة
سبق

انخفضت أعداد الحالات النشطة للمصابين بفيروس كورونا في الطائف، واستقرت عند 929 مصابًا، يتلقون الرعاية الطبية؛ وذلك بسبب ارتفاع حالات التعافي خلال الأيام الماضية، التي بلغت 8986 حالة بعد تسجيل 97 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأُعلن تسجيل "الطائف" 11 إصابة جديدة اليوم الأربعاء؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات بالمحافظة منذ بدء الجائحة إلى 10020 إصابة، كما سُجلت حالتا وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات لديها حتى الآن 105 وفيات -رحمهم الله-.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
10:23 PM

انخفاض إصابات كورونا النشطة بالطائف إلى 929 حالة بسبب ارتفاع التعافي لـ8986 حالة

سجَّلت 11 إصابة جديدة وحالتَيْ وفاة

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فهد العتيبي - الطائف
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انخفضت أعداد الحالات النشطة للمصابين بفيروس كورونا في الطائف، واستقرت عند 929 مصابًا، يتلقون الرعاية الطبية؛ وذلك بسبب ارتفاع حالات التعافي خلال الأيام الماضية، التي بلغت 8986 حالة بعد تسجيل 97 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأُعلن تسجيل "الطائف" 11 إصابة جديدة اليوم الأربعاء؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات بالمحافظة منذ بدء الجائحة إلى 10020 إصابة، كما سُجلت حالتا وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات لديها حتى الآن 105 وفيات -رحمهم الله-.

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