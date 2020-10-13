كوريا الجنوبية: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن السلطات الصحية، بأن هناك 69 حالة إصابة محلية والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بهذا إلى 24 ألفاً و805 إصابات.

كما سجّلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 434 شخصاً.