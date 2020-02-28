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وكيل إمارة الرياض يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق

بحثا عدداً من الموضوعات الأمنية

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق المعين حديثاً اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، ومدير مرور منطقة الرياض المعين حديثاً العميد سلطان بن مشنان السهلي.

وتمنى "السديري" للجميع التوفيق والنجاح فيما أوكل إليهما من مهام، كما جرى بحث عدد من الموضوعات الأمنية والسلامة المرورية، وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه.

وكيل إمارة الرياض الرياض إمارة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل إمارة الرياض يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق
سبق

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق المعين حديثاً اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، ومدير مرور منطقة الرياض المعين حديثاً العميد سلطان بن مشنان السهلي.

وتمنى "السديري" للجميع التوفيق والنجاح فيما أوكل إليهما من مهام، كما جرى بحث عدد من الموضوعات الأمنية والسلامة المرورية، وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
10:30 PM

وكيل إمارة الرياض يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق

بحثا عدداً من الموضوعات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق المعين حديثاً اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، ومدير مرور منطقة الرياض المعين حديثاً العميد سلطان بن مشنان السهلي.

وتمنى "السديري" للجميع التوفيق والنجاح فيما أوكل إليهما من مهام، كما جرى بحث عدد من الموضوعات الأمنية والسلامة المرورية، وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه.

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