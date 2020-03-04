ليس "فوتوشوب".. مشهد مخيف لحيّة تعصِر قطًّا بريًّا

تدخّل 4 رجال لإنقاذه.. وهذا ما حدث

هذا المشهد ليس "فوتوشوب"؛ بل واقعة حقيقية؛ فقد فوجئ السكان على أحد الطرق البرية في الأرجنتين بمشهد مخيف، كانت حية أصلة ضخمة من نوع "البوا" تلتفّ على قطّ بريّ وتكاد تعصره وتسحق أضلاعه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط هذا الفيديو أحد حراس حديقة "الراي" الوطنية، حين كان على طريق بري بالقرب من مدينة سالتا شمالي شرق الأرجنتين.

ويُظهر الفيديو قطًّا بريًّا يصل طوله إلى متر واحد تقريبًا، وقد التفّت عليه أصلة عاصرة، وكل ما يستطيعه هو التنفس وبعض الصرخات ومحاولات مستميتة للفكاك من القبضة القاتلة؛ لكن بلا جدوى؛ فقد أحكمت الحية قبضتها عليه، واقتربت من قتله استعدادًا لابتلاعه بعد ذلك.

وتنقل وسائل إعلام محلية عن الحارس سول روخاس قوله: عقب التقاط الفيديو، جاء ثلاثة رجال؛ فقام اثنان بسحب الحية حتى تمكّنا من تخفيف قبضتها على القط؛ فيما ساعد بقية الرجال في تحرير القط الذي تم إنقاذه أخيرًا.