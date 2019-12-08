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"الجبير" يستعرض مستجدات الأوضاع مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض مستجدات الأوضاع مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:01 PM

"الجبير" يستعرض مستجدات الأوضاع مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خلال لقاء بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

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