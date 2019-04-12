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جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ تبدأ حملتها الإغاثية بمكة

جهزت 500 سلة غذائية استهدفت سكان الجالية البرماوية

قال رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ، سعود المالكي، إن الجمعية جهزت 500 سلة غذائية، بالإضافة إلى حملة تنفذها على مراحل؛ المرحلة الأولى منها يتم فيها توزيع 500 سلة غذائية، والمرحلة الثانية تشمل توزيع 2000 حقيبة وقائية وتوزيع 1000 هدية للأطفال.

وأضاف "المالكي" أن التوزيع شمل أحياء العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أن قافلة جمعية السلام سوف تصل إلى حداء و بحرة والجموم وقرية عين شمس والقرى الواقعة بالساحل غرب مكة، لافتًا إلى أن أعداد المشاركين في هذه الحملة قرابة 100 شاب وسيدة من مختلف منطقة مكة المكرمة.

وبين "المالكي" أن الجمعية بدأت أعمالها في وقت مبكر للتجهيز لمثل هذه المبادرات كونها مصرحة من وزارة الموارد البشرية، وتحت إشراف فني من الدفاع المدني بهدف تنفيذ الخطة المعدة لمثل هذه الظروف الطارئة، والتي تمر بها مملكتنا الحبيبة و العالم أجمع، لتقديم يد العون للمواطن والمقيم والتي حرمتهم ظروف الحجر المنزلي من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

وختم "المالكي" حديثه بقوله: "طموح الجمعية أن تصل إلى سقف الريادة في مجال العمل التطوعي، وهذا واجب وطني نتحين له الفرصة لنقدم الغالي والنفيس لبلادنا الحبيبة، مقدماً شكره وتقديره لكل من يدعم ويسهل هذه المساعدات، كما نوه بالشكر لشركة "بيبسكو"؛ لدعمهم لهذه المبادرة ولإتمام المهمة على أجمل وجه.

جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ تبدأ حملتها الإغاثية بمكة
سبق

قال رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ، سعود المالكي، إن الجمعية جهزت 500 سلة غذائية، بالإضافة إلى حملة تنفذها على مراحل؛ المرحلة الأولى منها يتم فيها توزيع 500 سلة غذائية، والمرحلة الثانية تشمل توزيع 2000 حقيبة وقائية وتوزيع 1000 هدية للأطفال.

وأضاف "المالكي" أن التوزيع شمل أحياء العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أن قافلة جمعية السلام سوف تصل إلى حداء و بحرة والجموم وقرية عين شمس والقرى الواقعة بالساحل غرب مكة، لافتًا إلى أن أعداد المشاركين في هذه الحملة قرابة 100 شاب وسيدة من مختلف منطقة مكة المكرمة.

وبين "المالكي" أن الجمعية بدأت أعمالها في وقت مبكر للتجهيز لمثل هذه المبادرات كونها مصرحة من وزارة الموارد البشرية، وتحت إشراف فني من الدفاع المدني بهدف تنفيذ الخطة المعدة لمثل هذه الظروف الطارئة، والتي تمر بها مملكتنا الحبيبة و العالم أجمع، لتقديم يد العون للمواطن والمقيم والتي حرمتهم ظروف الحجر المنزلي من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

وختم "المالكي" حديثه بقوله: "طموح الجمعية أن تصل إلى سقف الريادة في مجال العمل التطوعي، وهذا واجب وطني نتحين له الفرصة لنقدم الغالي والنفيس لبلادنا الحبيبة، مقدماً شكره وتقديره لكل من يدعم ويسهل هذه المساعدات، كما نوه بالشكر لشركة "بيبسكو"؛ لدعمهم لهذه المبادرة ولإتمام المهمة على أجمل وجه.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:34 PM

جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ تبدأ حملتها الإغاثية بمكة

جهزت 500 سلة غذائية استهدفت سكان الجالية البرماوية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قال رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ، سعود المالكي، إن الجمعية جهزت 500 سلة غذائية، بالإضافة إلى حملة تنفذها على مراحل؛ المرحلة الأولى منها يتم فيها توزيع 500 سلة غذائية، والمرحلة الثانية تشمل توزيع 2000 حقيبة وقائية وتوزيع 1000 هدية للأطفال.

وأضاف "المالكي" أن التوزيع شمل أحياء العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أن قافلة جمعية السلام سوف تصل إلى حداء و بحرة والجموم وقرية عين شمس والقرى الواقعة بالساحل غرب مكة، لافتًا إلى أن أعداد المشاركين في هذه الحملة قرابة 100 شاب وسيدة من مختلف منطقة مكة المكرمة.

وبين "المالكي" أن الجمعية بدأت أعمالها في وقت مبكر للتجهيز لمثل هذه المبادرات كونها مصرحة من وزارة الموارد البشرية، وتحت إشراف فني من الدفاع المدني بهدف تنفيذ الخطة المعدة لمثل هذه الظروف الطارئة، والتي تمر بها مملكتنا الحبيبة و العالم أجمع، لتقديم يد العون للمواطن والمقيم والتي حرمتهم ظروف الحجر المنزلي من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

وختم "المالكي" حديثه بقوله: "طموح الجمعية أن تصل إلى سقف الريادة في مجال العمل التطوعي، وهذا واجب وطني نتحين له الفرصة لنقدم الغالي والنفيس لبلادنا الحبيبة، مقدماً شكره وتقديره لكل من يدعم ويسهل هذه المساعدات، كما نوه بالشكر لشركة "بيبسكو"؛ لدعمهم لهذه المبادرة ولإتمام المهمة على أجمل وجه.

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