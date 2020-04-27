النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

بالفيديو.. "محمد الأمريكي" يروي تجربته مع المحجر في الرياض

رفع أكفّ الضراعة لله أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة

رفع الأمريكي المسلم "محمد موفلود"، من مقر سكنه في الرياض، أكف الضراعة لله تعالى أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية .

وكشف الأمريكي عن الأفكار التي تسابقت إلى ذهنه عندما سمع لأول مرة عن فيروس كورونا، وكيف قضى وقته؟!

وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته قال "موفلود": أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "محمد الأمريكي" يروي تجربته مع المحجر في الرياض
سبق

رفع الأمريكي المسلم "محمد موفلود"، من مقر سكنه في الرياض، أكف الضراعة لله تعالى أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية .

وكشف الأمريكي عن الأفكار التي تسابقت إلى ذهنه عندما سمع لأول مرة عن فيروس كورونا، وكيف قضى وقته؟!

وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته قال "موفلود": أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء .

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
03:35 PM

بالفيديو.. "محمد الأمريكي" يروي تجربته مع المحجر في الرياض

رفع أكفّ الضراعة لله أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
2,317

رفع الأمريكي المسلم "محمد موفلود"، من مقر سكنه في الرياض، أكف الضراعة لله تعالى أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية .

وكشف الأمريكي عن الأفكار التي تسابقت إلى ذهنه عندما سمع لأول مرة عن فيروس كورونا، وكيف قضى وقته؟!

وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته قال "موفلود": أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,205
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,655
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,678

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة