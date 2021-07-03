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جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

في كلياتها بمدينة السيح وفروع حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.

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جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم
سبق

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
11:14 AM

جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

في كلياتها بمدينة السيح وفروع حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.

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