جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم
في كلياتها بمدينة السيح وفروع حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.
جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-03
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.