النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً

باستخدام الجينات وحقن "لوكستورنا"..  الأول من نوعه في علاج التهاب الشبكية الصبغي

أجرى الفريق الطبي في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عمليتين لمريضين سعوديين يبلغان من العمر 14 و 16عامًا يعانيان منذ طفولتهما من ضعف بصري شديد؛ بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna " لوكستورنا" الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.


وذكر الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، أن العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna هو الأول من نوعه في علاج مرض التهاب الشبكية الصبغي.

وقال: تعد المملكة العربية السعودية الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وآسيا وفي أمريكا وأوروبا التي استخدمت هذا الدواء حيث تم علاج أول مريضة في المملكة عام 2019.

وأضاف "الراجحي": اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات ويستخدم للمرضى الذين يعانون من خلل وراثي وطفرة في جين (RPE65) والمرتبط بضمور الشبكية ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيًا وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.
وتابع: علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية حيث يعمل على وقف تدهور النظر وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر مما يسمح للمريض بالتحرك بحريه في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

من ناحيته، قال الدكتور سليمان السليمان استشاري جراحة الشبكية والالتهابات العنبية: هذا النوع من العلاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من الجين (RPE65) مباشرة إلى خلايا الشبكية لتتمكن من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية في العين تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل.

وأشار إلى اختلاف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر، حيث يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل نتائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً
سبق

أجرى الفريق الطبي في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عمليتين لمريضين سعوديين يبلغان من العمر 14 و 16عامًا يعانيان منذ طفولتهما من ضعف بصري شديد؛ بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna " لوكستورنا" الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.


وذكر الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، أن العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna هو الأول من نوعه في علاج مرض التهاب الشبكية الصبغي.

وقال: تعد المملكة العربية السعودية الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وآسيا وفي أمريكا وأوروبا التي استخدمت هذا الدواء حيث تم علاج أول مريضة في المملكة عام 2019.

وأضاف "الراجحي": اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات ويستخدم للمرضى الذين يعانون من خلل وراثي وطفرة في جين (RPE65) والمرتبط بضمور الشبكية ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيًا وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.
وتابع: علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية حيث يعمل على وقف تدهور النظر وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر مما يسمح للمريض بالتحرك بحريه في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

من ناحيته، قال الدكتور سليمان السليمان استشاري جراحة الشبكية والالتهابات العنبية: هذا النوع من العلاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من الجين (RPE65) مباشرة إلى خلايا الشبكية لتتمكن من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية في العين تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل.

وأشار إلى اختلاف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر، حيث يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل نتائج.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
03:22 PM

"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً

باستخدام الجينات وحقن "لوكستورنا"..  الأول من نوعه في علاج التهاب الشبكية الصبغي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
510

أجرى الفريق الطبي في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عمليتين لمريضين سعوديين يبلغان من العمر 14 و 16عامًا يعانيان منذ طفولتهما من ضعف بصري شديد؛ بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna " لوكستورنا" الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.


وذكر الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، أن العلاج بالجينات وحقن دواء Luxturna هو الأول من نوعه في علاج مرض التهاب الشبكية الصبغي.

وقال: تعد المملكة العربية السعودية الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وآسيا وفي أمريكا وأوروبا التي استخدمت هذا الدواء حيث تم علاج أول مريضة في المملكة عام 2019.

وأضاف "الراجحي": اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات ويستخدم للمرضى الذين يعانون من خلل وراثي وطفرة في جين (RPE65) والمرتبط بضمور الشبكية ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيًا وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.
وتابع: علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية حيث يعمل على وقف تدهور النظر وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر مما يسمح للمريض بالتحرك بحريه في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

من ناحيته، قال الدكتور سليمان السليمان استشاري جراحة الشبكية والالتهابات العنبية: هذا النوع من العلاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من الجين (RPE65) مباشرة إلى خلايا الشبكية لتتمكن من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية في العين تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل.

وأشار إلى اختلاف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر، حيث يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل نتائج.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة