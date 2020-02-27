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طويل لـ"سبق" عن تعليق العمرة مؤقتًا: منهاج نبوي في الاحتراز من الأمراض والأوبئة

قال: العالم يمرّ بمرحلة خطيرة بتفشّي فيروس "كورونا"

أكد الشيخ نورالدين محمد طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا؛ أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق العمرة مؤقتًا؛ جاءت متوافقة مع المنهاج النبوي في الاحتراز من الأمراض الفتاكة والأوبئة.

وقال "طويل" لـ"سبق" تعليقًا على القرار: "العالم اليوم يمرّ بمرحلة من أخطر المراحل، وذلك بتفشّي فيروس (كورونا) الذي امتدّ من الصين إلى كثير من دول العالم، وما دام الناس يدركون خطورة المرض الفتّاك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الكثير من الدول لمكافحته والحذر منه".

وأضاف: "ونظرًا لاهتمام القيادة السعودية بالمسلمين والحرص على سلامة المعتمرين والزوار؛ أصدرت أمرًا بمنع صدور تأشيرة العمرة والسياحة لفترة؛ لكون المملكة العربية السعودية تستقبل آلاف المسلمين للعمرة والزيارة في كل يوم؛ فالقيادة الرشيدة تعمل بالحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها).

ووصف إمام المركز الثقافي الإسلامي في باريس، التدابير الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة بالخطوة الإيجابية؛ بقوله: "ونبارك على هذه الخطوة الإيجابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

نورالدين محمد طويل فيروس كورونا الجديد تأشيرة العمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طويل لـ"سبق" عن تعليق العمرة مؤقتًا: منهاج نبوي في الاحتراز من الأمراض والأوبئة
سبق

أكد الشيخ نورالدين محمد طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا؛ أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق العمرة مؤقتًا؛ جاءت متوافقة مع المنهاج النبوي في الاحتراز من الأمراض الفتاكة والأوبئة.

وقال "طويل" لـ"سبق" تعليقًا على القرار: "العالم اليوم يمرّ بمرحلة من أخطر المراحل، وذلك بتفشّي فيروس (كورونا) الذي امتدّ من الصين إلى كثير من دول العالم، وما دام الناس يدركون خطورة المرض الفتّاك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الكثير من الدول لمكافحته والحذر منه".

وأضاف: "ونظرًا لاهتمام القيادة السعودية بالمسلمين والحرص على سلامة المعتمرين والزوار؛ أصدرت أمرًا بمنع صدور تأشيرة العمرة والسياحة لفترة؛ لكون المملكة العربية السعودية تستقبل آلاف المسلمين للعمرة والزيارة في كل يوم؛ فالقيادة الرشيدة تعمل بالحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها).

ووصف إمام المركز الثقافي الإسلامي في باريس، التدابير الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة بالخطوة الإيجابية؛ بقوله: "ونبارك على هذه الخطوة الإيجابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:29 PM

طويل لـ"سبق" عن تعليق العمرة مؤقتًا: منهاج نبوي في الاحتراز من الأمراض والأوبئة

قال: العالم يمرّ بمرحلة خطيرة بتفشّي فيروس "كورونا"

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ياسر نجدي - الرياض
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أكد الشيخ نورالدين محمد طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا؛ أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق العمرة مؤقتًا؛ جاءت متوافقة مع المنهاج النبوي في الاحتراز من الأمراض الفتاكة والأوبئة.

وقال "طويل" لـ"سبق" تعليقًا على القرار: "العالم اليوم يمرّ بمرحلة من أخطر المراحل، وذلك بتفشّي فيروس (كورونا) الذي امتدّ من الصين إلى كثير من دول العالم، وما دام الناس يدركون خطورة المرض الفتّاك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الكثير من الدول لمكافحته والحذر منه".

وأضاف: "ونظرًا لاهتمام القيادة السعودية بالمسلمين والحرص على سلامة المعتمرين والزوار؛ أصدرت أمرًا بمنع صدور تأشيرة العمرة والسياحة لفترة؛ لكون المملكة العربية السعودية تستقبل آلاف المسلمين للعمرة والزيارة في كل يوم؛ فالقيادة الرشيدة تعمل بالحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها).

ووصف إمام المركز الثقافي الإسلامي في باريس، التدابير الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة بالخطوة الإيجابية؛ بقوله: "ونبارك على هذه الخطوة الإيجابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

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