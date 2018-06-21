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شاهد.. "مدني جدة" يُخمد حريقًا شبّ بمحل بحي البلد ويُخلي سكانًا احترازيًّا

سيطر على الوضع وسط حرارة تُقارب الـ50 وأهاب باتباع إرشادات السلامة

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، في السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة أدوار بحي البلد، دون تسجيل إصابات.

وبرغم ارتفاع درجة الحرارة اليوم في جدة، والتي قاربت 50 درجة مئوية؛ فقد تمكن رجال الإطفاء من القيام بعمليات الإطفاء والتبريد والتهوية للموقع، كما تم إخلاء بعض سكان الشقق القريبة من منطقة الحريق احترازًا، وجميعهم بصحة جيدة.

وأوضح نائب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تَلَقّت بلاغًا في تمام الساعة 11:52 اليوم، وعلى الفور انتقلت فِرَق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة للموقع، وتمكنت من الإطفاء والإجلاء.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع المواطنين والمقيمين، اتباع إرشادات السلامة؛ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية والتي قد تتسبب في حوادث حريق لا قدر الله؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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شاهد.. "مدني جدة" يُخمد حريقًا شبّ بمحل بحي البلد ويُخلي سكانًا احترازيًّا
سبق

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، في السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة أدوار بحي البلد، دون تسجيل إصابات.

وبرغم ارتفاع درجة الحرارة اليوم في جدة، والتي قاربت 50 درجة مئوية؛ فقد تمكن رجال الإطفاء من القيام بعمليات الإطفاء والتبريد والتهوية للموقع، كما تم إخلاء بعض سكان الشقق القريبة من منطقة الحريق احترازًا، وجميعهم بصحة جيدة.

وأوضح نائب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تَلَقّت بلاغًا في تمام الساعة 11:52 اليوم، وعلى الفور انتقلت فِرَق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة للموقع، وتمكنت من الإطفاء والإجلاء.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع المواطنين والمقيمين، اتباع إرشادات السلامة؛ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية والتي قد تتسبب في حوادث حريق لا قدر الله؛ متمنيًا السلامة للجميع.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
03:13 PM

شاهد.. "مدني جدة" يُخمد حريقًا شبّ بمحل بحي البلد ويُخلي سكانًا احترازيًّا

سيطر على الوضع وسط حرارة تُقارب الـ50 وأهاب باتباع إرشادات السلامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,889

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، في السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة أدوار بحي البلد، دون تسجيل إصابات.

وبرغم ارتفاع درجة الحرارة اليوم في جدة، والتي قاربت 50 درجة مئوية؛ فقد تمكن رجال الإطفاء من القيام بعمليات الإطفاء والتبريد والتهوية للموقع، كما تم إخلاء بعض سكان الشقق القريبة من منطقة الحريق احترازًا، وجميعهم بصحة جيدة.

وأوضح نائب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (٩١١) تَلَقّت بلاغًا في تمام الساعة 11:52 اليوم، وعلى الفور انتقلت فِرَق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة للموقع، وتمكنت من الإطفاء والإجلاء.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع المواطنين والمقيمين، اتباع إرشادات السلامة؛ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية والتي قد تتسبب في حوادث حريق لا قدر الله؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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