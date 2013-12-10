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لقاء ثنائي بين "غرفة التجارة الدولية السعودية" ومنظمة عالمية لتحسين الأداء

استقبلت غرفة التجارة الدولية السعودية منظمة (The Conference Board)، وهي منظمة عالمية تأسست عام 1916م، تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات التجارية لتحسين الأداء، ورفع مستوى معايير الحوكمة، وتجنب المخاطر، وإجراء ونشر البحوث والدراسات الاقتصادية والتجارية، وربط قواعد البيانات وتقارير الأداء الاقتصادي والتجاري للشركات ببقية أقاليم العالم، ولدى المنظمة مركز بالكويت والإمارات.

‫وتم عقد لقاء ثنائي بين الطرفين مثل الغرفة فيه عضو مجلس الإدارة المستشار سيف بن عبدالله التركي، فيما مثل المنظمة هشام بن عبدالرزاق الرزوقي، وحضره عدد من مسؤولي وأعضاء الجانبين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتحدث ممثل المنظمة وكبار التنفيذيين بها بشرح عن نشاط ودور المنظمة والمنهجية التي تعمل بها والنجاحات التي حققتها واستعراض الاقتصاد الخليجي المؤشرات الاقتصادية الرائدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

‫وتحدث ممثل الغرفة سيف التركي بأنه يتطلع مجلس إدارة الغرفة إلى عمل آلية عملية ونموذجية للتعاون وتبادل الخبرات والمنافع والخدمات بين الجانبين.

‫وأردف بأن التعاون سيساعد في زيادة تطوير الشركات وتنمية نشاطها وفق أعلى المعايير والأسس المتعارف عليها لتحقيق أعلى قدر من الننائج والأهداف، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

غرفة التجارة الدولية السعودية The Conference Board

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقاء ثنائي بين "غرفة التجارة الدولية السعودية" ومنظمة عالمية لتحسين الأداء
سبق

استقبلت غرفة التجارة الدولية السعودية منظمة (The Conference Board)، وهي منظمة عالمية تأسست عام 1916م، تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات التجارية لتحسين الأداء، ورفع مستوى معايير الحوكمة، وتجنب المخاطر، وإجراء ونشر البحوث والدراسات الاقتصادية والتجارية، وربط قواعد البيانات وتقارير الأداء الاقتصادي والتجاري للشركات ببقية أقاليم العالم، ولدى المنظمة مركز بالكويت والإمارات.

‫وتم عقد لقاء ثنائي بين الطرفين مثل الغرفة فيه عضو مجلس الإدارة المستشار سيف بن عبدالله التركي، فيما مثل المنظمة هشام بن عبدالرزاق الرزوقي، وحضره عدد من مسؤولي وأعضاء الجانبين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتحدث ممثل المنظمة وكبار التنفيذيين بها بشرح عن نشاط ودور المنظمة والمنهجية التي تعمل بها والنجاحات التي حققتها واستعراض الاقتصاد الخليجي المؤشرات الاقتصادية الرائدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

‫وتحدث ممثل الغرفة سيف التركي بأنه يتطلع مجلس إدارة الغرفة إلى عمل آلية عملية ونموذجية للتعاون وتبادل الخبرات والمنافع والخدمات بين الجانبين.

‫وأردف بأن التعاون سيساعد في زيادة تطوير الشركات وتنمية نشاطها وفق أعلى المعايير والأسس المتعارف عليها لتحقيق أعلى قدر من الننائج والأهداف، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:08 PM

لقاء ثنائي بين "غرفة التجارة الدولية السعودية" ومنظمة عالمية لتحسين الأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت غرفة التجارة الدولية السعودية منظمة (The Conference Board)، وهي منظمة عالمية تأسست عام 1916م، تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات التجارية لتحسين الأداء، ورفع مستوى معايير الحوكمة، وتجنب المخاطر، وإجراء ونشر البحوث والدراسات الاقتصادية والتجارية، وربط قواعد البيانات وتقارير الأداء الاقتصادي والتجاري للشركات ببقية أقاليم العالم، ولدى المنظمة مركز بالكويت والإمارات.

‫وتم عقد لقاء ثنائي بين الطرفين مثل الغرفة فيه عضو مجلس الإدارة المستشار سيف بن عبدالله التركي، فيما مثل المنظمة هشام بن عبدالرزاق الرزوقي، وحضره عدد من مسؤولي وأعضاء الجانبين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتحدث ممثل المنظمة وكبار التنفيذيين بها بشرح عن نشاط ودور المنظمة والمنهجية التي تعمل بها والنجاحات التي حققتها واستعراض الاقتصاد الخليجي المؤشرات الاقتصادية الرائدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

‫وتحدث ممثل الغرفة سيف التركي بأنه يتطلع مجلس إدارة الغرفة إلى عمل آلية عملية ونموذجية للتعاون وتبادل الخبرات والمنافع والخدمات بين الجانبين.

‫وأردف بأن التعاون سيساعد في زيادة تطوير الشركات وتنمية نشاطها وفق أعلى المعايير والأسس المتعارف عليها لتحقيق أعلى قدر من الننائج والأهداف، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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