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مركز الدعوة بالرياض ينظم درسًا أسبوعيًّا للنساء كل ثلاثاء

لشرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ ابن عبدالوهاب

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري، بحي العريجاء؛ درسًا أسبوعيًّا للنساء، كل ثلاثاء بعد صلاة المغرب، ابتداء من 22 ربيع الأول، بعنوان: "شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب"، تلقيه الداعية عبير بنت منصور الحزيمي.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير النساء بأمور دينهن.

مركز الدعوة بالرياض جامع الأميرة موضي السديري

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مركز الدعوة بالرياض ينظم درسًا أسبوعيًّا للنساء كل ثلاثاء
سبق

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري، بحي العريجاء؛ درسًا أسبوعيًّا للنساء، كل ثلاثاء بعد صلاة المغرب، ابتداء من 22 ربيع الأول، بعنوان: "شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب"، تلقيه الداعية عبير بنت منصور الحزيمي.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير النساء بأمور دينهن.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
07:23 PM

مركز الدعوة بالرياض ينظم درسًا أسبوعيًّا للنساء كل ثلاثاء

لشرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ ابن عبدالوهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري، بحي العريجاء؛ درسًا أسبوعيًّا للنساء، كل ثلاثاء بعد صلاة المغرب، ابتداء من 22 ربيع الأول، بعنوان: "شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب"، تلقيه الداعية عبير بنت منصور الحزيمي.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير النساء بأمور دينهن.

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